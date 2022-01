Yutong Bus

Yutong Bus zeigt stetiges Wachstum mit einem erwarteten Anstieg des Nettogewinns von 7,87 Millionen US-Dollar auf 23,61 Millionen US-Dollar im Jahr 2021, was einer Steigerung von 10 % bis 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht

Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA: 600066), ein weltweit führender Hersteller von Nutzfahrzeugen, hat sich gegen den Trend auf dem chinesischen Busmarkt gestellt und sein selbst gestecktes Ziel eines Umsatzwachstums von 0,17 % bis 2021 erreicht. Das Unternehmen produzierte im vergangenen Jahr 42.065 Busse, was einem leichten Anstieg von 0,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Busverkäufe 41.828 erreichten, was einem Anstieg von 0,17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für 2021 wird ein Anstieg des Nettogewinns um 7,87 Mio. US$ auf 23,61 Mio. US$ prognostiziert.

Im Vergleich zu 2020 erholt sich die weltweite Busindustrie nur langsam, wobei die Geschäftsentwicklung der großen Busunternehmen in China insgesamt müde und schwach bleibt. Unter diesen schwierigen Umständen hat Yutong stets die Spitzenposition in der Branche gehalten, den Markt vorangetrieben und Innovationen vorangetrieben.

Im Jahr 2021 hat Yutong bedeutende Durchbrüche in den Bereichen intelligente Konnektivität, autonomes Fahren, Brennstoffzellentechnologie und neue Materialanwendungen erzielt. Yutong hat auf seinem Weg zu einem verbesserten öffentlichen Verkehrserlebnis mehrere Meilensteine erreicht:

Markteinführung des A6, eines kleinen autonomen Busses mit der Fähigkeit zum autonomen Fahren L4, der in Katar und Kasachstan getestet wurde.

Mit zwei Red Dot Awards ausgezeichnet.

Erreichen des kommerziellen Massenbetriebs seines Wasserstoff-Brennstoffzellenbusses.

Einführung des Yutong-Designprinzips der nächsten Generation des Sicherheitsstandards für Elektrobusse, „YESS".

Yutong erkundet weiterhin Märkte in Übersee. Bis heute hat Yutong mehr als 80.000 Einheiten exportiert und ein globales Vertriebs- und Servicenetz aufgebaut, das Europa, Amerika, den asiatisch-pazifischen Raum, die GUS, den Nahen Osten und Afrika abdeckt. Auf seinen wichtigsten Zielmärkten ist Yutong zu einem der wichtigsten Buslieferanten geworden.

Yutong achtet nicht nur auf seine eigene Entwicklung, sondern nimmt auch aktiv seine soziale Verantwortung wahr. Als Antwort auf den Ruf nach umweltfreundlichem und kohlenstoffarmem Reisen hat Yutong hart im Bereich der neuen Energiebusse gearbeitet und die drei neuen Energietechnologien reines Elektrofahrzeug, Hybridfahrzeug und Wasserstoff-Brennstoffzelle sowie die Technologie des autonomen Fahrens für Nutzfahrzeuge beherrscht. Durch den kumulativen Verkauf von mehr als 160.000 neuen Energiebussen konnte der Kraftstoffverbrauch um 2,133 Milliarden Liter pro Jahr gesenkt werden, wodurch 335 Millionen Kubikmeter Erdgas eingespart und eine kumulative Verringerung der Kohlenstoffemissionen um etwa 23,25 Millionen Tonnen erreicht wurde.

