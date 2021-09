Park Place Technologies

Park Place Technologies erwirbt die Hardware-Wartung und Datenmigration von Congruity360

Cleveland und Norwell, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Neue Anlagen werden die Professional Services von Park Place weltweit verbessern und das Angebot für Unternehmenskunden erweitern

Park Place Technologies, ein globaler Anbieter von IT-Infrastrukturdiensten und -lösungen, gab die Übernahme bestimmter Vermögenswerte von Congruity360 bekannt. Congruity360 mit Sitz in Norwell, Massachusetts, bietet globale, herstellerunabhängige IT-Management-Dienstleistungen.

Park Place wird das Drittanbieter-Wartungsgeschäft von Congruity360, das Geschäft mit Datenmigrationsdiensten und neue Hardware-Verkaufsangebote übernehmen. Congruity360 wird das Eigentum an seinem Information-Governance- und Software-Geschäft behalten.

"Als wir Curvature Ende letzten Jahres übernommen haben, hat dies die Fähigkeiten von Park Place in den Bereichen Hardware-Wartung und professionelle Dienstleistungen erheblich verstärkt. Durch die Übernahme von Curvature entstand ein bedeutender und wichtiger Konkurrent für die OEM-Wartung von Rechenzentren. Darüber hinaus wurden unsere professionellen Dienstleistungen erheblich verbessert. Congruity360 spiegelt dieses Modell mit einer Reihe von Wartungskunden und einem dynamischen und wachsenden Datenmigrationsgeschäft wider, das unser professionelles Dienstleistungsangebot um eine weitere Ebene erweitert", so Chris Adams, President und CEO von Park Place.

Gartner berichtet, dass aufgrund der Tatsache, dass Datenmigrationsprojekte mehrere Systeme umfassen können und zeitaufwändig sind, fast 50 Prozent aller derartigen Projekte das Budget überschreiten oder sich nachteilig auf das Unternehmen auswirken. Die Professional Services-Lösungen von Park Place werden die Datenmigrationspraxis von Congruity360 einbeziehen, um die größten und komplexesten Datenmigrationen effizient und kostengünstig zu beraten, zu verwalten und durchzuführen, unabhängig von OEM und VAR.

"Das Team von Congruity360 versteht Daten, versteht Arbeitsabläufe und versteht Compliance und Sicherheit", sagt Brian Davidson, CEO von Congruity360. "Wir sind Experten für die Übertragung von Petabytes an Speicherdaten für Fortune-500-Unternehmen. Wir helfen bei der Planung und Strategie für Umzüge, die Cloud-, On-Premise- und hybride Speicherplattformen umfassen, und stellen uns den größten Herausforderungen, denen CIOs und CEOs bei der Migration von Daten heute gegenüberstehen. Wir haben den Prozess von Anfang bis Ende in der Hand; wir können interne Teams verstärken oder Wissenstransfer für neue Infrastrukturen in der Umgebung mit unübertroffener Geschwindigkeit und Effizienz anbieten."

Dies ist die zweite Akquisition von Park Place im Jahr 2021 und die 18. Akquisition seit 2016.

INFORMATIONEN ZU PARK PLACE

Park Place Technologies ist ein globaler Anbieter von IT-Infrastrukturen und -Lösungen mit einem einzigartigen Portfolio (von Ressourcen und Dienstleistungen), das die Überwachung und Verwaltung digitaler Umgebungen rationalisiert.

Unser DMSO-Ansatz (Discover, Monitor, Support & Optimize) erhöht die Transparenz und Kontrolle der Infrastruktur durch die Integration der IT-Verwaltung auf Hardware-, Netzwerk-, Betriebssystem- und Anwendungsebene. Zu den branchenführenden und preisgekrönten Dienstleistungen von Park Place gehören Park Place Hardware Maintenance(TM), Park Place Professional Services(TM), ParkView Managed Services(TM), Entuity(TM) Software und Curvature Hardware Sales.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parkplacetechnologies.com . Park Place ist ein Portfoliounternehmen von Charlesbank Capital Partners und GTCR.