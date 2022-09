Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Chubb ernennt Christoph Leuzinger zum Middle Market Segment Leader für die Schweiz

Chubb hat Christoph Leuzinger zum Middle Market Segment Leader in der Schweiz ernannt, wie der Versicherer heute bekannt gab.

In seiner neuen Position wird Leuzinger für die weitere Gestaltung und das Wachstum von Chubbs Portfolio im KMU-Bereich in der Schweiz verantwortlich sein. Er wird das Team der Middle Market-Underwriter leiten, einschliesslich den Vertriebsmitarbeitenden in diesem Segment. Leuzinger berichtet von seinem Geschäftssitz in Zürich aus an Nathalie Meyer, Country President bei Chubb in der Schweiz. Seine Ernennung ist ab sofort wirksam.

Leuzinger verfügt über 21 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Bisher war er in verschiedenen leitenden Positionen in den Bereichen Casualty & Financial Lines bei führenden schweizerischen sowie südafrikanischen Versicherungsunternehmen in Johannesburg, London und Zürich tätig.

Nathalie Meyer, Country President bei Chubb in der Schweiz, sagt: "Massgeschneiderte Versicherungslösungen für KMUs sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäftserfolgs. Wir freuen uns, mit Christoph Leuzinger einen Versicherungsexperten mit langjähriger Erfahrung, sowohl im Schweizer Markt wie auch international, willkommen zu heissen. Er wird mit seiner ausgewiesenen Kompetenz und Fachwissen, unseren Service und das Portfolio spezifisch für KMUs weiter ausbauen.”

Über Chubb

Chubb ist der grösste börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.

Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine ausserordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.

Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen auf chubb.com/ch

Sandra Goetschmann Marketing & Communications Manager, Central Region Chubb Versicherungen (Schweiz) AG