Chubb ernennt Güney Celik zum Marine Manager für die Schweiz und Central Region

Chubb hat heute die Ernennung von Güney Celik zum Marine Manager für die Zentralregion des Versicherers bekannt gegeben, die die Schweiz, die Türkei, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Pakistan, Saudi-Arabien und Tunesien umfasst.

Neben seiner Verantwortung für den Ausbau und die Weiterentwicklung des gesamten Marine Portfolios der Region wird Güney zusätzlich das Marine-Team in der Schweiz leiten. Von seinem Geschäftssitz in Zürich berichtet er an Christian Graber, Head of Commercial Lines Central Region und Benoit Chasseguet, Regional Marine Manager Continental Europe. Die Ernennung gilt ab sofort.

Güney verfügt über 11 Jahre Erfahrung im Transportversicherungsgeschäft und begann seine Karriere bei Chubb im Jahr 2017 als Marine Manager für die Türkei. Davor bekleidete er verschiedene Marine Underwriting- und Managerpositionen bei internationalen Versicherungsunternehmen.

Christian Graber sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir Güney in diese neue Rolle befördern konnten. Seine profunden Kenntnisse in der Transportversicherung und seine fachkundigen Einblicke in den Markt werden uns helfen, diesen wichtigen Geschäftszweig zu entwickeln und auszubauen.”

