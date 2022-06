Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Andreas Grubenmann neuer Major Accounts Segment Leader in der Schweiz

Zürich, 29. Juni 2022 - Chubb hat die Ernennung von Andreas Grubenmann als neuen Major Accounts Segment Leader der Schweiz bekannt gegeben.

In seiner neuen Funktion wird Grubenmann für die weitere Entwicklung und das Wachstum von Chubbs Portfolio im Grosskundenbereich (Major Accounts) in der Schweiz verantwortlich sein. Er übernimmt gleichfalls die Leitung des Underwriting-Teams Major Accounts sowie auch der Vertriebsfunktionen des Segmentes. Grubenmann rapportiert von seinem Geschäftssitz in Zürich aus an Nathalie Meyer, Country President bei Chubb in der Schweiz.

Grubenmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Vor seiner Tätigkeit bei Chubb war der studierte Betriebsökonom FH unter anderem als Head of Underwriting & Product Management und Head of Underwriting NCEE Travel für ein anderes Versicherungsunternehmen tätig.

"Wir freuen uns, mit Andreas Grubenmann einen erfahrenen Experten gewonnen zu haben. Ich bin überzeugt, dass er mit seinem ausgeprägten Versicherungswissen, seiner Führungserfahrung und Serviceorientierung gemeinsam mit seinem Team das Portfolio im Grosskundenbereich gezielt ausbauen und das Wachstum in diesem wichtigen Geschäftsbereich weiter fördern wird", kommentiert Nathalie Meyer, Country President bei Chubb in der Schweiz.

Über Chubb

Chubb ist der grösste börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.

Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine ausserordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.

Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Sandra Goetschmann Marketing & Communications Manager, Central Region Chubb Versicherungen (Schweiz) AG Bärengasse 32, 8001 Zürich O +41 43 456 7607 sandra.goetschmann@chubb.com | chubb.com/ch Kerstin Hartung Alexandre Head of Marketing & Communications, Eastern & Central Regions EMEA Chubb European Group SE Baseler Strasse 10, 60329 Frankfurt am Main O +49 69 75613 6631 kerstin.hartungalexandre@chubb.com