ICHNOS SCIENCES GIBT DIE AUSWAHL DES TRISPEZIFISCHEN ANTIKÖRPERS ISB 2001 ALS NÄCHSTEN KLINISCHEN KANDIDATEN FÜR DAS REZIDIVIERTE/REFRAKTÄRE MULTIPLE MYELOM BEKANNT

Erster trispezifischer TREAT™-Antikörper der auf BCMA und CD38, ISB 2001, abzielt, wird voraussichtlich 2023 in die klinische Entwicklung eintreten

Ichnos Sciences Inc., ein globales Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das innovative multispezifische Antikörper für die Onkologie entwickelt, gab heute die Auswahl von ISB 2001, seinem ersten trispezifischen TREAT1-Antikörper, der BCMA x CD38 x CD3 angreift, als nächsten Kandidaten für die klinische Entwicklung bekannt. Das Unternehmen hat IND-zulassende Studien zur Behandlung des rezidivierten/refraktären multiplen Myeloms eingeleitet und beabsichtigt, ISB 2001 zu einer First-in-Human-Studie weiterzuentwickeln, sobald die Gesundheitsbehörden im Jahr 2023 die Zulassung erteilt haben.

ISB 2001 ist der erste T-Zellen-aktivierende Antikörper, der auf BCMA und CD38 auf multiplen Myelomzellen abzielt. Es handelt sich um einen trispezifischen Antikörper, der auf der BEAT® 2.0-Technologie2 basiert, einer firmeneigenen Plattform, die maximale Flexibilität und Herstellbarkeit von multispezifischen Antikörpern in voller Länge ermöglicht. Weitere Einzelheiten der ISB 2001 sind:

ISB 2001 kombiniert drei firmeneigene Fragment-Antigenbindungsarme, die jeweils auf ein anderes Antigen abzielen. Ein Arm bindet die Epsilon-Kette von CD3 an T-Zellen, während die beiden anderen Arme BCMA und CD38 auf Myelomzellen binden. Seine fragmentkristallisierbare (Fc) Domäne wurde vollständig stillgelegt, um die Fc-Effektor-Funktionen zu unterdrücken.

In-vitro-Studien zeigten, dass ISB 2001 im Vergleich zu allen getesteten Antikörpern, die entweder derzeit als Therapeutika für das Multiple Myelom zugelassen sind oder in laufenden klinischen Studien getestet werden, eine höhere Abtötungswirkung auf Tumorzellen aufweist. In-vivo-Studien in den Modellen für multiples Myelom zeigten auch die überlegene Wirksamkeit von ISB 2001 im Vergleich zu zugelassenen Antikörperbehandlungen des multiplen Myeloms.

ISB 2001 lenkt CD3+ T-Lymphozyten so um, dass sie Tumorzellen abtöten, die geringe bis hohe Konzentrationen von BCMA und CD38 aufweisen.

Mit zwei verschiedenen tumorassoziierten Antigenen anstelle eines Antigens weist ISB 2001 eine erhöhte Bindungsspezifität für multiple Myelomzellen auf, die auf einer verbesserten Aviditätsbindung beruht.

„Dieser Meilenstein stellt einen weiteren spannenden Schritt nach vorn dar, da Ichnos seinen ersten trispezifischen Antikörper, der auf BCMA und CD38 abzielt, in IND-zulassende Studien für das rezidivierte/refraktäre multiple Myelom überführt", sagte Dr. Cyril Konto, Präsident und CEO von Ichnos. „Wir haben mit unserer proprietären BEAT® 2.0-Plattform enorme Fortschritte gemacht und freuen uns darauf, unseren ersten trispezifischen TREAT-Antikörperkandidaten im Jahr 2023 in die Klinik zu bringen."

Die Pipeline von Ichnos wird weiter ausgebaut, und die Auswahl von ISB 2001 als nächster klinischer Kandidat von Ichnos folgt auf die Entscheidung, ISB 1442, einen biparatopischen bispezifischen CD38 x CD47-Antikörper für hämatologische Malignome, im August 2021 auf den Markt zu bringen. Der Beginn einer ersten Studie mit ISB 1442 am Menschen ist für Mitte 2022 geplant. Der führende klinische Kandidat von Ichnos, ISB 1342, ein bispezifischer CD38 x CD3-Antikörper, nimmt weiterhin Patienten mit rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom in eine laufende Phase-I-Studie mit Dosis-Eskalation und Expansion auf.

