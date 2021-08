Ferris Bühler Communications

Staunen und Nachbauen: Inspirierende LEGO® WELT im Tägipark

Leuchtende Kinderaugen bei der LEGO®WELT im Tägipark: Vom 17. - 28. August 2021 verwandelt sich das Einkaufszentrum in Wettingen in eine bunte Themenwelt mit Kindheitshelden aus LEGO®-Steinen in Lebensgrösse.

Ob Tiere, Rennstrecke, Mosaik-Paradies oder Baustelle, das LEGO®-Paradies bietet Highlights für Klein und Gross. Auf alle kleinen Gäste wartet zudem eine Überraschung und beim Wettbewerb mit Partner SWICA winken attraktive Preise.

