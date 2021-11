Mainstream Renewable Power Ltd

Mainstream Renewable Power wirbt erfolgreich 90 Mio. EUR an zusätzlichem Eigenkapital ein, um den Markteintritt und den Aufbau von Anlagen im Gigawattbereich zu beschleunigen

Dublin (ots/PRNewswire)

Mainstream Renewable Power ("Mainstream"), das globale Wind- und Solarunternehmen, hat zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 90 Millionen Euro aufgebracht, um neue Markteintritte und den Aufbau von Wind- und Solaranlagen im Gigawattbereich in Lateinamerika, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum zu beschleunigen.

Die Kapitalerhöhung brachte 90 Millionen Euro von Mainstreams derzeitigen Aktionären ein, darunter Aker Horizons, das seinen Anteil von 75 % am Unternehmen beibehielt. Die Nachfrage seitens der irischen Anlegerbasis von Mainstream war groß und führte zu einer überzeichneten Transaktion.

Die Finanzierungsrunde wird dazu beitragen, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, seine Präsenz zu erweitern und seine Ambitionen zu unterstützen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien aufzubauen. Mainstream hat in den letzten Monaten mehrere strategische Aufträge erhalten, darunter den Status eines bevorzugten Bieters für Projekte mit einer Gesamtkapazität von 1,27 GW in Südafrika, den Start der 1-GW-Plattform Nazca Renovables in Chile und eine Investitionsentscheidung der Provinzregierung von Soc Trang für das 1,4-GW-Offshore-Windprojekt Phu Cuong Soc Trang in Vietnam. Mainstream baut derzeit auch die 1,37-GW-Plattform Andes Renovables in Chile, deren Bau zwischen 2021 und 2023 abgeschlossen werden soll.

Mary Quaney, die Vorstandsvorsitzende von Mainstream, sagte:

"Die heutige Ankündigung von zusätzlichen 90 Mio. EUR bedeutet, dass Mainstream seine Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels auf der ganzen Welt beschleunigen kann. Diese Finanzierung wird uns dabei helfen, die in den letzten Monaten angekündigten wichtigen Projektmeilensteine in Südafrika, Vietnam und Chile zu erreichen und unseren globalen Wachstumskurs zu stärken, da wir unsere Präsenz in bestehenden Märkten weiter ausbauen und in den kommenden Monaten neue Märkte erschließen werden."