Aras Software GmbH

Aras zeigt KI-gestützte Variantenoptimierung auf dem Microsoft-Stand auf der Hannover Messe 2026

München (ots)

Künstliche Intelligenz ermöglicht die effiziente Steuerung komplexer Produktvarianten auch im großen Maßstab. Auf der diesjährigen Hannover Messe präsentiert Aras, ein führender Anbieter von Digital-Thread-Lösungen für das Product Lifecycle Management (PLM), auf dem Stand von Microsoft einen produktionsreifen KI-Agenten für das industrielle Variantenmanagement. Wie der "Variant BOM Agent" die systematische Modularisierung über Produktfamilien hinweg automatisiert, wird auf der Industriemesse gemeinsam mit der SICK AG, einem der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Anwendungen im industriellen Sektor, demonstriert.

Der Variant BOM Agent basiert auf Aras InnovatorEdge AI, einer KI-Serviceschicht auf Unternehmensebene für regelbasierte Steuerung. Diese ermöglicht es Herstellern, Workflows mit autonomen KI-Agenten entlang des digitalen Produktdatenflusses (Digital Thread) zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten. Die Plattform basiert auf Microsoft Foundry. Diese schafft eine skalierbare Grundlage für den Einsatz generativer und agentischer KI in komplexen Engineering-Umgebungen und verwandelt fragmentierte Daten in eine KI-native zentrale Produktdatenbasis.

KI-Agent ermöglicht Personalisierung im industriellen Maßstab

Der "Variant BOM Agent" analysiert bestehende Stücklisten (BOMs), identifiziert modulare Komponenten und schlägt standardisierte Varianten vor, die für die Wiederverwendung über Produktfamilien und Märkte hinweg optimiert sind. Ingenieurinnen und Ingenieure können über natürliche Sprache mit dem System interagieren, von der KI generierte Abhängigkeitsregeln überprüfen und Variantenstrukturen schrittweise verfeinern. Dadurch wird eine Configure-to-Order-Personalisierung möglich, ohne bestehende PLM- oder ERP-Systeme zu verändern.

Weitere in der Demonstration gezeigte Agenten verdeutlichen die Erweiterbarkeit von InnovatorEdge AI und ermöglichen es Kunden, Partnern und Drittanbietern, eigene Agenten auf derselben Infrastruktur zu entwickeln und zu betreiben.

Große Datenmengen schneller verarbeiten und fundiertere Entscheidungen treffen

Wie die neue Lösung in der Praxis funktioniert, zeigt der weltweit tätige Sensorhersteller SICK auf der Hannover Messe. Marcellus Menges, Vice President Global R&D der SICK AG: "Mit wachsender Produktvielfalt steigen auch Komplexität und Kosten im Variantenmanagement. Die KI-gestützte PLM-Lösung von Aras analysiert automatisch Abhängigkeiten, erkennt Konflikte frühzeitig und schafft Transparenz über alle Konfigurationen. So können wir große Datenmengen schneller verarbeiten und fundiertere Entscheidungen treffen - Risiken reduzieren, die Markteinführung beschleunigen und unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken."

"Was wir auf der Hannover Messe zeigen, ist eine praxisnahe Anwendung von KI entlang des Digital Thread", sagt Rob McAveney, CTO von Aras. "Durch die Kombination von InnovatorEdge AI mit Microsoft Foundry auf Basis von Azure können Hersteller über isolierte KI-Experimente hinausgehen und skalierbare Transformation erreichen - Innovation beschleunigen, Lifecycle-Kosten senken und qualitativ hochwertigere Produktvarianten bereitstellen."

Treffen Sie Aras auf der Hannover Messe am Stand G06 in Halle 17

Mit rund 3.500 Ausstellern und mehr als 120.000 erwarteten Besuchern gilt die Hannover Messe (20. bis 24. April 2026) als die weltweit wichtigste Plattform für industrielle Transformation. Sie finden Aras als Teil der "Redefine Product Lifecycle Intelligence Neighborhood" am Stand G06 in Halle 17.

Über Aras

Aras bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube, X, Facebook und LinkedIn.