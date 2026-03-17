Aras Software GmbH

IWT vertieft die langjährige Zusammenarbeit mit Aras und stärkt den Digital Thread als Grundlage für weiteres globales Wachstum

München (ots)

Aras, ein führender Anbieter von Digital-Thread-Lösungen für Product Lifecycle Management (PLM) und Engineering-KI, baut die Zusammenarbeit mit IWT aus. IWT, ein weltweit tätiger Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und Installation von Waschsystemen für die Pharma- und Life-Sciences-Industrie, nutzt seit rund acht Jahren Aras Innovator. Die Partnerschaft von IWT und Aras belegt eindrücklich, wie ein kontinuierlich weiterentwickeltes Produktdatenmanagement industrielle Leistungsfähigkeit nachhaltig steigern kann.

Vor der Einführung von Aras Innovator arbeitete IWT mit einem veralteten, CAD-zentrierten PLM-System, das durch teilmanuelle Prozesse ergänzt wurde, um Daten zwischen Engineering, ERP und Fertigung abzugleichen. Das Engineering-Change-Management verfügte über keine formalisierten Workflows, die Teileklassifizierung war eingeschränkt und das Dokumentenmanagement fragmentiert. Mit dem schnellen Wachstum in einem stark regulierten Pharmamarkt traten diese Herausforderungen zunehmend deutlicher zutage.

Um dem zu begegnen, startete IWT ein Transformationsprogramm mit dem Ziel, Aras Innovator als maßgebliche Plattform für die Verwaltung und Governance von Produktdaten zu etablieren und gleichzeitig strukturierte, aber flexible Prozesse für die Entwicklungsteams bereitzustellen.

Schrittweise und kontrollierte Implementierung

Aras Innovator ging bei IWT 2019 live. Bereits nach zwei Wochen arbeiteten die Konstruktionsteams wieder im regulären Betrieb, kurz darauf folgte das Industrial Engineering. Im ersten Jahr wurden 25.000 Teile mit angereicherten Produktdaten freigegeben. Gleichzeitig erhöhte sich die Flexibilität im Stücklistenmanagement (BOM), ohne dass zusätzlicher Aufwand für die Engineering-Teams entstand.

Seitdem hat IWT den Einsatz von Aras Innovator schrittweise entsprechend der jeweiligen Geschäftsprioritäten erweitert:

2019: Einführung strukturierter Engineering-Workflows und ECO-Management

Einführung strukturierter Engineering-Workflows und ECO-Management 2021: Projektdatenmanagement zur Unterstützung wachsender regulatorischer Anforderungen im Pharmasektor

Projektdatenmanagement zur Unterstützung wachsender regulatorischer Anforderungen im Pharmasektor 2022: Ersatzteilmanagement und Wartungskits für hochgradig kundenspezifische Anlagen

Ersatzteilmanagement und Wartungskits für hochgradig kundenspezifische Anlagen 2025: Angebotsmanagement - von der Kundenanfrage bis zur Preisgestaltung

Aktuell wird die Einführung eines Digital Twins zur Überwachung von Anlagen nach der Produktion geprüft. Das Aras Variantenmanagement wurde bereits erfolgreich getestet und soll 2026 ausgerollt werden.

Heute nutzen 80 Prozent der IWT-Mitarbeitenden Aras Innovator als primären Zugangspunkt zu Produktinformationen, darunter 150 direkte Anwender. Dieses hohe Maß an Akzeptanz hat die Plattform von einer reinen Engineering-Lösung zu einem unternehmensweiten Rückgrat des Produktmanagements transformiert.

Messbare und langfristige Geschäftsvorteile

Mit Aras Innovator als zentralem Element des Produktdaten-Ökosystems hat IWT die Datenqualität, Konsistenz und Zugänglichkeit unternehmensweit deutlich verbessert. Nacharbeiten aufgrund von Datenabweichungen sind nahezu verschwunden. Prioritäten bei technischen Änderungsaufträgen (ECOs) werden heute in Echtzeit gemäß den geschäftlichen Anforderungen gesteuert. Gleichzeitig ist die Zahl interner Informationsanfragen zurückgegangen, da Anwender direkt auf verlässliche Produktdaten zugreifen können.

Die Low-Code-Flexibilität von Aras ermöglichte es IWT, rund 20 Prozent der Funktionalitäten gezielt an spezifische Geschäftsanforderungen anzupassen, ohne die Gesamtlösung unnötig zu verkomplizieren und bei gleichzeitigem Erhalt der vollen Leistungsfähigkeit der Plattform.

Maurizio Cosolo, Operations Director bei IWT, erklärt hierzu: "Nach acht Jahren kontinuierlicher Projekte mit Aras sind wir uns bei IWT der strategischen Bedeutung zentralisierter, miteinander verknüpfter Produktdaten - ohne Duplikate - deutlich bewusster. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Digital Thread die Qualität unserer Daten verbessert und unsere Gesamtperformance unterstützt."

Über IWT

Mit über 30 Jahren Erfahrung ist IWT ein weltweit führender Anbieter hochwertiger cGMP-Lösungen für die Pharma-, Nutraceutical- sowie Cell-&-Gene-Industrie. Vom 20.000 Quadratmeter großen Standort nahe Mailand aus integriert das Unternehmen modernste 3D-Konstruktion und robotergestützte Fertigung, um präzisionsgefertigte Reinigungs-, Isolations- und Dekontaminationssysteme bereitzustellen.

Durch die konsequente Einhaltung der aktuellen EU-Annex-1-Standards gewährleistet IWT maximale Sicherheit und Flexibilität selbst für besonders sensible Produktionsumgebungen. Die Kombination aus italienischer Ingenieurskompetenz und umfassendem regulatorischem Know-how macht IWT zu einem verlässlichen Partner für Unternehmen, die zukunftssichere Anlagen für ihre kritischen Prozesse suchen.

Über Aras

Aras bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube, X, Facebook und LinkedIn.