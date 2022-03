Naturmuseum St. Gallen

(K)ein Ei wie das andere – Sonderausstellung «Allerlei rund ums Ei» im Naturmuseum St.Gallen

Mit den ersten Frühlingsboten wird die Sonderausstellung «Allerlei rund ums Ei» am 15. März 2022 im Naturmuseum St.Gallen eröffnet. Zu entdecken sind bis am 8. Mai 2022 nicht nur schlüpfende Küken und Präparate von bekannten Eierlegern wie Kohlmeise oder Vogel Strauss, sondern auch die gelben Eier des Schnabeltieres sowie lebende Achatschnecken und Gespenstschrecken. Nicht fehlen darf der «Osterhase» in Form eines Zwergwidder-Kaninchens mit Jungtieren.

Kurz vor dem offiziellen Frühlingsbeginn ziehen im Naturmuseum St.Gallen wieder unterschiedlichste Präparate von Eierlegern aus der Welt der Vögel, der Fische, der Insekten und sogar der Säugetiere ein. Sie alle legen Eier in unterschiedlichsten Farben und Formen. Die unbestrittenen Publikumslieblinge der Sonderausstellung «Allerlei rund ums Ei» sind aber die frisch schlüpfenden Küken im Brutkasten, die während der gesamten Dauer der Ausstellung vom 15. März bis 8. Mai 2022 zu beobachten sein werden.

