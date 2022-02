Naturmuseum St. Gallen

Wo sich Haie und Hamster die Leinwand teilen – 13. Filmfestival im Naturmuseum St.Gallen

Von eiskalten Haien bis zum tropischen Regenwald Costa Ricas – kommendes Wochenende wird das Naturmuseum zum Kino. Präsentiert werden 24 Natur- und Tierfilme aus der ganzen Welt. Sie bieten überraschende Einblicke in die Vielfalt der Natur, thematisieren aber auch deren Gefährdung. Teil des Programms sind mehrere Preisträger des internationalen Filmfestivals «NaturVision ».

Das Natur- und Tierfilmfestival gilt seit 13 Jahren als fixer Programmpunkt in der St.Galler Agenda. Am kommenden Wochenende vom 19./20. Februar 2022 ist es wieder so weit: das Naturmuseum wird zum Kino. Auf der Leinwand sind 24 ausgewählte Filme des internationalen Filmfestivals «NaturVision» in Ludwigsburg zu sehen, dem grössten und ältesten Naturfilmfestival Deutschlands. Bei der Filmauswahl des Naturmuseums wird ein besonderes Augenmerk auf die unterschiedlichen Alters- und Interessengruppen gelegt. Unter den präsentierten Filmen sind mehrere Werke, die mit einem Preis ausgezeichnet wurden.

