Schweizerische Textilfachschule wirbelt Trachtenwelt auf

Beim Eidgenössischen Trachtenfest 2024 wird die Schweizerische Textilfachschule STF im Rahmen ihres Jahresprojekts «Folklore Revisited» mit dabei sein und spannende Neuinterpretationen dieses traditionsreichen Kleidungsstücks präsentieren. Was die Studierenden aus dem Thema kreiert haben, gibt es bei verschiedenen Gelegenheiten zu sehen.

6. April bis 30. Juni 2024: Der Trachtentrail

Seit dem 6. April bis zum 30. Juni 2024 macht in der Stadt Zürich der sogenannte Trachtentrail auf das Eidgenössische Trachtenfest 2024 am letzten Juniwochenende neugierig: An zehn Standorten sind Objekte und Informationen rund um das Thema in Schaufenstern zu sehen. Auch die STF zeigt in zwei Schaufenstern ihre Beiträge – zu erwarten sind kreative, neuartige Interpretationen dieses folkloristischen Kleidungsstücks. Der Trachtentrail wird von einem attraktiven Wettbewerb begleitet.

28. bis 30. Juni 2024: Die Trachtenausstellung

Die Trachtenausstellung in exklusiver Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Trachtenvereinigung und der STF findet von 28. bis 30. Juni 2024 auf dem Lindenhof mitten in Zürich statt. Gezeigt werden abseits des Festtrubels vonseiten Schweizerische Trachtenvereinigung klassische Damen-, Herren- und Kindertrachten aus allen Kantonen. Daneben präsentiert die STF von den altehrwürdigen Stoffen, Schnitten, Mustern und Accessoires inspirierte Kreationen ihrer Studierenden.

30. Juni 2024: Der Umzug

Die STF wird auch beim Trachtenumzug, dem Herzstück des Trachtenfests, einige Kreationen zeigen dürfen – ein Highlight für die STF und natürlich vor allem für die Studierenden. Er findet am Sonntag, 30. Juni, von 14–16 Uhr statt und führt durch die Zürcher Innenstadt. Es nehmen rund 6500 Personen am Umzug teil.

Die Schönheit der Trachten feiern

Das Jahresprojekt «Folklore Revisited» wird durch die Studierenden der Studienrichtungen Fashiondesign und Fashion Design & Technology umgesetzt. Die geschaffenen zeitgemässen Designs der Studierenden sollen den Schweizer Trachten eine lebendige und aktuelle Identität verleihen. Für das Projekt werden innovative Materialien verwendet, wie das eigens von der STF by Lilla Wicki designte und von Wirz-Tapeten hochwertig hergestellte Tapeten-Vlies. Dieses steht im klaren Kontrast zur traditionellen Tracht, nimmt aber bekannte Muster auf und wird in den Designs mit klassischen Elementen kombiniert. So werden Alt und Neu zusammengebracht. Dieser kreative Ansatz soll die Schönheit dieser Kleidungsstücke feiern und gleichzeitig den persönlichen Ideen und Werten der jeweiligen Studierenden Raum lassen.

Die Partner

Schweizerische Trachtenvereinigung

Das Eidgenössische Trachtenfest 2024 wird im Auftrag der Schweizerischen Trachtenvereinigung durchgeführt. Sie wurde 1926 gegründet und umfasst heute rund 15’000 Mitglieder in Kantonalvereinigungen organisierten Gruppen. Der Verband ist in allen Landesteilen vertreten und bezweckt die Erhaltung, Pflege und Erneuerung von Volkstrachten aber auch Volksliedern, Volkstanz und -Musik, sowie Volkstheater. Der Geschäftssitz ist in Bubikon.

www.trachtenvereinigung.ch

Die STF Schweizerische Textilfachschule dankt ihren Partnerorganisationen für die grosszügige Projektunterstützung:

Zürcherische Seidenindustrie Gesellschaft, ZSIG

Ostschweizerische Stickfachschule St. Gallen, OSS

Joh. Jacob Rieter-Stiftung

Kontakt für Medienanfragen: STF Schweizerische Textilfachschule, Selina Pollice (selina.pollice@stf.ch)

STF Schweizerische Textilfachschule Hallwylstr. 71 8004 Zürich info@stf.ch / www.stf.ch / 044 360 41 51 / @stfcommunity

Die STF Schweizerische Textilfachschule ist das Kompetenzzentrum in der Textil-, Fashion- und Lifestylebranche in der Schweiz seit 1881. Die Schule steht für eine nachhaltige Bildungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus von Textil-, Fashion- und Lifestyleprodukten und bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungen an, von der Grundbildung bis hin zum Master-Abschluss. Ab August 2025 findet der Schulbetrieb neu in Winterthur statt.