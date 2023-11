Nachtschatten Verlag AG

Lucys Rausch Nr. 16

Lucys Rausch 16 vereint Themen rund um magische Pilze mit hanfigen Comics und neuesten Informationen zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Daneben warten wie gewohnt spannende rauschkundliche Artikel und Beiträge auf die Leser, z.B. zur psychedelischen Philosophie und afrikanischen Ethnobotanik, sowie aufschlussreiche Interviews mit dem hinduistischen Sadhu Surendra Puri und dem legendären US-amerikanischen LSD-Großproduzenten William Leonard Pickard.

Das Magazin Lucys Rausch erscheint zweimal jährlich im Nachtschatten Verlag, der Fachverlag für Drogenaufklärung, der sich seit fast 40 Jahren dem Thema widmet.

Für viele Wissenschatler und Psychonauten wurden die Pilze zu Schlüsseln zu anderen Welten, Wirklichkeiten und Weltbildern. Sie wurden die Schlüssel zu den gewöhnlich verschlossenen Türen des erweiterten, visionären oder kosmischen Bewusstseins. [...] Für die meisten modernen Bewusstseinsforscher begann ihre forscherische Tätigkeit mit ihrem ersten Pilztrip.

Christian Rätsch: María Sabina – Botin der heiligen Pilze, Nachtschatten Verlag 2023

Lucys beleuchtet die interdisziplinäre Thematik rund um sämtliche psychoaktiven Drogen aus verschiedensten Blickwinkeln – in Form von Reportagen, Interviews, Berichten, Features und Bildern. Neue Entwicklungen, Kunst, Musik und Literatur gehören ebenso zum Spektrum, wie Drogenpolitik und Konsumgewohnheiten von damals bis heute.

Nummer 16:

Unter anderem mit folgenden spannenden Themen:

• Jonathan Ott: Die Muscimol-haltigen Pilze

• Psychoaktive Pilze in Mexiko: Ein Reisebericht

• LSD und die Rose des Paracelsus: William Leonard Pickard im Gespräch

• Visionäre und berauschte Comics

• Das Ende des Hanf-Verbots?

• Psychedelik im Hinduismus: Interview mit Baba Surendra Puri

• Stanislav Grof: HR Giger and the Zeitgeist of the Twentieth Century

und viele andere Beiträge zur Rauschkunde, Psychonautik, Drogenpolitik und mehr

Blick ins Magazin: Lucys Rausch Nr. 16

(Die Vorschau entspricht nicht der Originalausgabe: Es ist nur eine Auswahl der wichtigsten Artikel abgebildet)

Weitere Infos finden Sie hier: Lucys Rausch Nr. 16

