Yannik Zamboni gewinnt die 3. Staffel und eine Million USD bei der Fashion-Wettbewerbs-Serie «Making the Cut»

Der Schweizer Fashion Designer Yannik Zamboni hat das schier Unerreichbare für sich geschafft. Er gewinnt das Finale der Fashion-Wettbewerbs-Serie «Making the Cut» von Prime Video und damit eine Million US-Dollar für sein Fashion-Label maison blanche, die Möglichkeit eine Kollektion für sein Label maison blanche exklusiv sowie eine Co-Brand mit Amazon Fashion unter dem Namen «rare/self» auf Amazon zu verkaufen. Für Yannik eröffnet sich damit die Chance seine Brand von lokal auf global auszubauen.

Während acht Episoden kann der Schweizer Yannik Zamboni und ehemalige Absolvent an der STF Schweizerischen Textilfachschule fast durchgehend die Judges mit seinen unkonventionellen, ikonischen und dekonstruierten Looks, die meisten davon in seiner Signature-Farbe Weiss, überzeugen. Er setzt sich damit gegen 9 gestandene Fashion-Designer aus der ganzen Welt durch.

Bereits in Episode 7 entscheidet Yannik das Halbfinale für sich. In dieser Folge wird das Business-Gespür getestet und es muss ein Pop-Up Store designt sowie gebaut werden. Zusätzlich zeigen er und die verbliebenen Designer in dieser Episode bei einer Business-Pitch-Präsentation, was sie mit einer Million Dollar Preisgeld anstellen würden und wie sie gedenken ihr Business zu verkaufen. Yannik überzeugt hier am meisten und steht damit nach Episode 7 als erster Finalist der Show fest.

Wie Yannik erläutert, war für ihn fast selbsterklärend, dass er nach dem Gewinn des Halbfinales und dem Einzug als erster Teilnehmer ins Finale, den letzten Triumph der Show höchstwahrscheinlich nicht mehr für sich entscheiden kann. Und dennoch geht er am Ende, nach dem Final Runway in der Episode 8, als strahlender Sieger voller Emotionen, mit einer Million US-Dollar für sein Label, der Möglichkeit eine Kollektion für sein Label maison blanche exklusiv sowie eine Co-Brand unter dem Namen «rare/self» auf Amazon zu verkaufen, von der Bühne.

Aktuell bereitet sich Yannik intensivst auf die New York Fashion Week vor, auf welcher seine Looks von seinem Label maison blanche, am 14. September, um 21:00 Uhr (NYC Time), unter freiem Himmel gezeigt werden.

Interviewtermine mit Yannik:

Wer mit Yannik Zamboni einen Interviewtermin vereinbaren möchte, der schreibt bitte direkt an: yaza@maisonblanche.swiss

Quote Yannik Zamboni zu seinem Sieg

«Mein Sieg bei Staffel 3 von Prime Videos Making the Cut eröffnet mir als Designer vor allem die Möglichkeit mein Label maison blanche von einem lokalen in einen globalen Brand zu manövrieren. Ich habe durch den Gewinn der einen Million USD die Chance, maison blanche auf ein ganz anderes Level zu heben. Unter anderem auch durch die Option meine Kollektion für mein Label exklusiv sowie meine Co-Brand «rare/self» mit Amazon Fashion, auf Amazon zu verkaufen. Dies eröffnet wiederum international neue Perspektiven. Verstärkt spüre ich, wie wichtig mein bisheriges gesamtes Fachwissen, das stärker praxisorientierte aus meinem Studiengang an der STF, das mehr Kreative von der FHNW sowie meine ganzen bisherigen Erfahrungen als Designer meiner Marke maison blanche, auch nach diesem Gewinn sind. Ich bin für jeden einzelnen Moment in dieser Show, wie auch für den Austausch mit den anderen Teilnehmenden sowie das Feedback der Judges dankbar. Mein Wunsch mit meinem Label ist weiterhin: Yes, let's change society!»

Yannik Zamboni, maison blanche GmbH

Retail-Kollektion «maison blanche», erhältlich ab 09.09.22 in den Amazon Fashion-Stores für "pre-order"

Die Kollektion ist: All Gender inclusive, fokussiert auf das Design, ist zugänglich, dennoch gehobenes Design, verzichtet auf synthetische Fasern (aufgrund der Verursachung von Mikroplastik im Wasser beim Waschen), ist fair produziert, mit Herz in der Schweiz designed, Size inclusive (size 1-8, entspricht XS-XXXL), all Gender Gradierung

Yanniks Co-Brand «rare/self» mit Amazon Fashion, erhältlich ab 09.09.22 in den Amazon Fashion-Stores für "pre-order"

Die Kollektion ist: durchdachtes Design, wobei jedes Produkt im rare/self-Sortiment über Nachhaltigkeitszertifikate von Dritten verfügt, die in Amazons Climate Pledge Friendly-Programm aufgeführt sind, all Gender inclusive, Size inclusive (size 1-8 entspricht XS-XXXL), sehr zugänglich und alltagstauglich, entstanden in Kollaboration mit Amazon, designt von Yannik Zamboni.

Yannik Zambonis Werdegang:

Yannik Zamboni ist an der STF Schweizerischen Textilfachschule seit 2 Jahren als Incubator im Kreis 4 von Zürich eingemietet, hat neben einem Bachelor of Arts in Modedesign von der FHNW, auch die Berufsprüfung zum Fashion Spezialisten an der STF in Zürich absolviert. Er ist in einer Schweizer Kleinstadt mit 700 Einwohnern aufgewachsen und hat sich schon immer von der Masse abgehoben. Zuvor war er als Model tätig und arbeitete anschliessend im Marketing, kündigte aber seinen gut bezahlten Job, um seiner Kreativität und seinem Traum, in der Modebranche zu arbeiten, nachzugehen.

Aktuell arbeitet Yannik hauptberuflich als Designer für seine im September 2020 gegründete Marke maison blanche, die verschiedene gesellschaftspolitische Themen zur Sprache bringt und Tabuthemen durch konzeptionelle Mode anspricht. Der subversive Inhalt seiner Marke spiegelt sich in dekonstruierten Designs wider und zielt darauf ab, die Verhaltensregeln zu erweitern. Yannik und seine Marke sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit in vier wichtige Bereiche unterteilt ist: ethisch-moralisch, soziopolitisch, ökologisch und ökonomisch, die alle respektiert und eingehalten werden müssen.

