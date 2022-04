FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Jahresbericht 2021 der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW: Gelebte Digitalisierung und Nachhaltigkeit

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 26. April 2022

Jahresbericht 2021 der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW:

Gelebte Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Auch im Jahr 2021 zählte die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW mit insgesamt 13 404 immatrikulierten Studierenden zu den gefragtesten Fachhochschulen. 2021 schlossen 3 142 Studierende ihr Studium an der FHNW ab und traten als qualifizierte Fachkräfte in den Arbeitsmarkt ein. Auch 2021 galt es im Rahmen der Corona-Pandemie als Fachhochschule flexibel und innovativ zu sein.

Im Jahr 2021 schlossen 2 422 Absolvent*innen ihr Studium mit einem Bachelor of Science resp. Arts und 720 mit einem Master of Science resp. Arts ab. Die Zahl der eingeschriebenen Studierenden stieg 2021 um 1.8 Prozent auf 13 404. Der Anteil der Studierenden aus den Trägerkantonen blieb mit zwei Dritteln stabil.

In der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung realisierte die FHNW im Jahr 2021 insgesamt 1 368 Forschungsprojekte mit Praxispartnern und konnte mit rund CHF 66.5 Mio. die Summe an generierten Drittmitteln um 9 Prozent zum Vorjahr steigern.

Von den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie lernen

Der Rückblick auf das Jahr 2021 ist geprägt von den einschränkenden Bedingungen der Pandemie. Mit entsprechenden Schutzmassnahmen konnte die FHNW seit Frühjahr 2021 Präsenzunterricht ermöglichen. Angesichts der unsicheren Lage fanden grosse Teile der Lehre jedoch auch weiterhin online statt. In dieser Situation den unterschiedlichen Interessen, Wünschen und Bedenken Rechnung zu tragen, war für alle eine Herausforderung. Der FHNW war es ein zentrales Anliegen, allen Studierenden ihr Studium zu ermöglichen und trotz der weitreichenden Einschränkungen niemanden auszuschliessen. Auch wenn die FHNW eine Präsenzhochschule bleibt, werden die neu erworbenen Kompetenzen auch in Zukunft wertvoll sein, um den Studierenden und Mitarbeitenden optimale Lern-, Lehr- und Arbeitsbedingungen zu bieten.

DigitalSkills@FHNW

Der strategische Entwicklungsschwerpunkt «Hochschullehre 2025» der FHNW unterstützt die Lehrenden der FHNW darin, ihre digitalen Kompetenzen zu erweitern. In diesem Rahmen wurden im Jahr 2021 rund 30 Online-Veranstaltungen für Mitarbeitende der FHNW durchgeführt. Die Teilnehmenden haben sich über Themen des digitalen Lehrens und Lernens wie z. B. die «Aufmerksamkeit und Motivation im Online-Unterricht fördern», «E-Prüfungen – Organisatorische und rechtliche Aspekte» oder «Online wirkungsvoll und authentisch auftreten» informiert und dabei Anregungen für ihren Lehralltag erhalten.

Aktionsplan Nachhaltige Entwicklung (2021–2024)

Als öffentliche Bildungs- und Forschungsinstitution übernimmt die FHNW ihre gesellschaftliche Verantwortung im Bereich Nachhaltigkeit. Mit ihrem Aktionsplan «Nachhaltige Entwicklung» hat sie 2021 einen Rahmen für Ziele und Massnahmen geschaffen und leistet damit einen Beitrag zur Umsetzung der UN-Agenda 2030. Die Aktivitäten der FHNW im Bereich Nachhaltige Entwicklung werden zukünftig in einem jährlichen Bericht veröffentlicht.

Detaillierte Zahlen zum Geschäftsjahr 2021, Berichte aus den neun Hochschulen der FHNW sowie weitere Informationen und Highlights finden Interessierte auf

www.fhnw.ch/jahresbericht.

Weitere Auskünfte

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Prof. Dr. Crispino Bergamaschi

Direktionspräsident FHNW

T +41 56 202 71 73

crispino.bergamaschi@fhnw.ch

