Fashion Designer Yannik Zamboni hat bereits die Hälfte bei Making the Cut geschafft

Acht Episoden gibt es insgesamt bei der amerikanischen Fashion-Reality-Show „Making the Cut“ von Prime Video. Darin treten anfänglich 10 Fashion Designer gegeneinander an. Nach jeder Episode muss sich ein Designer von der Show verabschieden. Der Schweizer Fashion Designer und ehemalige STF-Fashionspezialist Yannik Zamboni hat es bereits bis Episode 5 geschafft. Zudem konnte er in der letzten Sendung als Gewinner der Episode 4 von der Bühne gehen. Die eine Million Dollar Preisgeld für das eigene Fashion-Label, das dem/der Gewinner/in winkt, rückt immer näher.

Die ersten Hürden in der amerikanischen Fashion-Reality-Show "Making the Cut" von Prime Video hat Yannik Zamboni bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Nicht nur ist er mit Sicherheit bei Episode 5 mit dabei, er durfte auch als Gewinner von Episode 4 von der Bühne schreiten. Von Episode zu Episode hat sich Yannik mit seinen einzigartigen Designs und seinen Signature-Looks konstant den Respekt und die Aufmerksamkeit der Judges Heidi Klum, Jeremy Scott und Nicole Ritchie erarbeitet. Die 1 Million Dollar Preisgeld, welche dem/der Gewinner/in der Show winkt ist in greifbare Nähe gerückt.

Die Assignments der bisherigen Episoden reichten von der ersten Kreation, welche die DNA des eigenen Brands reflektieren sollte, über eine Umsetzung für die weltbekannte Sportmarke Champion, einen Winter-Look, bis hin zur Team-Challenge "Italian Mafia Funeral". Deren Themen-Idee kam von Yannik und er gewann diese mit seinem Look "The Misstress". Zeit von der Ideenfindung bis zum finalen Piece waren hier gerade einmal 7h. In jeder Episode muss jeweils ein kompletter Runway- sowie ein "Accessible"-Look in kürzester Zeit kreiert und umgesetzt werden. Die Gewinner-Pieces jeder Episode werden in einer Kleinkollektion zum Verkauf angeboten. So auch Yanniks Gewinner-Look aus Episode 4.

Yannik Zamboni ist an der STF Schweizerischen Textilfachschule seit 2 Jahren als Incubator im Kreis 4 eingemietet, hat neben einem Bachelor of Arts in Modedesign von der FHNW, auch die Berufsprüfung zum Fashionspezialisten an der STF in Zürich absolviert. Er ist in einer Schweizer Kleinstadt mit 700 Einwohnern aufgewachsen und hat sich schon immer von der Masse abgehoben. Zuvor war er als Model tätig und arbeitete anschliessend im Marketing, kündigte aber seinen gut bezahlten Job, um seiner Kreativität und seinem Traum, in der Modebranche zu arbeiten, nachzugehen.

Aktuell arbeitet Yannik hauptberuflich als Designer für seine im September 2020 gegründete Marke maison blanche, die verschiedene gesellschaftspolitische Themen zur Sprache bringt und Tabuthemen durch konzeptionelle Mode anspricht. Der subversive Inhalt seiner Marke spiegelt sich in dekonstruierten Designs wider und zielt darauf ab, die Verhaltensregeln zu erweitern. Yannik und seine Marke sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit in vier wichtige Bereiche unterteilt ist: ethisch-moralisch, soziopolitisch, ökologisch und ökonomisch, die alle respektiert und eingehalten werden müssen.

Einladung «Watch with us»:

Fiebere an der STF bei der amerikanischen Reality-Show «Making the Cut» von Prime Video mit und drücke dem Teilnehmer und STF Alumnus Yannik Zamboni die Daumen. Wird er es bis Episode 6 oder sogar bis ins Halbfinale schaffen?

Noch an zwei Freitagen, 02. und 09. September 2022, jeweils 18.30 – 19.30 // Pause // 20.00 –21.00 Uhr wird auf Screens an der STF Schweizerischen Textilfachschule, Hallwylstrasse 71, 8004 Zürich, die Show gestreamt.

Quote Yannik Zamboni betreffend seiner Teilnahme

«Die Teilnahme bei Making the Cut hat mir als Designer vor allem international neue Perspektiven eröffnet. Ich konnte mein Fachwissen, das stärker praxisorientierte aus meinem Studiengang an der STF, das mehr Kreative von der FHNW sowie meine ganzen bisherigen Erfahrungen als Designer meiner Marke maison blanche, einfliessen lassen. Die gesammelte Erfahrung aus der Teilnahme an dieser Show hat mich vor allem in Bezug auf das Wissen, wie das Fashion-Business international und hinter den Kulissen abläuft, bereichert.

Yannik Zamboni, maison blanche GmbH

STF Schweizerische Textilfachschule

---------------- Die STF Schweizerische Textilfachschule ist das Kompetenzzentrum in der Textil-, Fashion- und Lifestylebranche in der Schweiz seit 1881. Die Schule steht für eine nachhaltige Bildungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus von Textil-, Fashion- Design- und Lifestyleprodukten und bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungen an, von der Grundbildung bis hin zum Master-Abschluss.