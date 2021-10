SAIC Dynamic

Das Konzertfahrzeug "Kun" von SAIC Motor wird auf der Expo Dubai vorgestellt

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Heute wurde das autonome Konzeptfahrzeug "Kun" von SAIC Motor - Star-Exponat des chinesischen Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai - im Shanghai World Expo Museum virtuell enthüllt.

Die Dubai Expo öffnet offiziell ihre Pforten am 1. Oktober; das neueste Konzeptfahrzeug "Kun" von SAIC Motors wird zusammen mit dem China Beidou-Satelliten und der chinesischen Hochgeschwindigkeitseisenbahn zu den beeindruckendsten Ausstellungsstücken gehören und der Welt die starke Innovationskraft und die einzigartige Technik von Chinas High-End-Produktion demonstrieren. Die Eigenmarken MG und MAXUS von SAIC Motor werden ebenfalls während der Expo ihre neuesten Modelle als offizielle Fahrzeuge für den China-Pavillon zur Verfügung stellen.

Eine Vision von "Smart Mobility" für ein besseres Leben

Die Weltausstellung, die auf eine mehr als 160-jährige Geschichte zurückblicken kann, wird in wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Kreisen als eine Art Olympiade angesehen und hat sich zu einer globalen Bühne für die Präsentation neuer Konzepte, neuer Ideen und neuer Technologien entwickelt. Alles hat auf der Weltausstellung seinen Einstand gegeben: Eisenbahnen, elektrisches Licht, Telefone, Flugzeuge, Autobahnen und andere Technologien und Konzepte, die erstmals auf der Weltausstellung vorgestellt wurden, haben nach und nach Einzug in das tägliche Leben der Menschen gehalten und haben den kontinuierlichen Fortschritt der Gesellschaft gefördert.

Auf der Expo 2010 in Shanghai war SAIC Motor mit einen Automobilpavillon vertreten, der unter dem Motto "Direkt zu 2030" ein Idealbild des Verkehrs mit Null Emissionen, Null Verkehrsunfällen, ohne Abhängigkeit vom Öl und ohne Staus zeichnete.

Auf der Expo 2020 in Dubai wird SAIC Motor das "Kun"-Konzept vorstellen, das von den zukunftsorientierten Designteams in Shanghai und London gemeinsam entwickelt wurde. Unter Bezugnahme auf die Legende des "Leviathan" in Zhuangzis "Sorglosem Aufsteigen", inspiriert von "der Welt und China, dem Berg und dem Meer", integriert das "Kun"-Konzeptfahrzeug Bio-Intelligenz-Interaktion, photosynthetische Energie, einen "Zero-Gravity"-Sitz, Interaktion mit holographischen Bildern und fortschrittliche autonome Fahrtechnologien. Es präsentiert ein wunderschönes Bild von intelligenter Mobilität, die in der Zukunft nicht durch den Raum begrenzt ist, und die Verschmelzung von Mensch und Fahrzeug. "Kun" wird dem weltweiten Publikum der Expo ein einzigartiges Erlebnis bieten: "einen Blick auf die Technologie, einen Blick auf die Zukunft und einen Blick auf China".

Ein grünes und intelligentes Markenimage für China

SAIC Motor repräsentiert Chinas Automobilindustrie und vermittelt auf der Expo Dubai aktiv ein grünes und intelligentes, innovatives Image. SAIC Motor hat eine globale Automobil-Industriekette aufgebaut, die Forschung und Entwicklung, Marketing, Logistik, Teile, Fertigung, Finanzen, Gebrauchtwagen usw. umfasst. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden von mehr als 70 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt geschätzt.

SAIC Motor stützt sich auf seine Stärke im Bereich innovativer Technologien wie Fahrzeuge, die mit alternativen Energien angetrieben werden sowie intelligente Vernetzung und arbeitet aktiv daran, sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten und zu differenzieren. Von Januar bis August dieses Jahres wurden auf den Überseemärkten mehr als 370.000 Fahrzeuge abgesetzt. Das entspricht einem Zuwachs von 106,4 % gegenüber dem Vorjahr und das Unternehmen belegt damit den ersten Platz unter den Überseeverkäufen chinesischer Automobilunternehmen. Die Marke MG erreicht mit 182.000 Einheiten einen Anstieg von 83,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Absatz von MG in den Industrieländern machte fast 40 % aus und die Marke wurde zum "China Single Brand Overseas Sales Champion" gekürt. Fast 19.000 Einheiten von New-Energy-Vehicles wurden unter der Eigenmarke in den entwickelten europäischen Ländern abgesetzt - ein Anstieg von 133 % gegenüber dem Vorjahr - und die Marke lag in Ländern wie Großbritannien, Norwegen, Dänemark und Island an der Spitze der Fahrzeugsegmente. Gleichzeitig hat sich das intelligente Vernetzungssystem "i-Smart" bei den Verbrauchern in Thailand, Indien, Indonesien und anderen Ländern durchgesetzt. Es wurde in mehr als 30 Modellen in Übersee eingesetzt und hat mehr als 130.000 aktive Nutzer.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1639710/image_836135_27483761.jpg