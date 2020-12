VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende

VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende mit neuem Namen

BernBern (ots)

Ab 1. Januar 2021 löst ein neuer Name die bisherige Bezeichnung der Vorsorgeeinrichtung "VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende" ab: Medpension.

Medpension bietet individuelle Vorsorgelösungen für Ärztinnen, Ärzte und weitere medizinische Leistungserbringer in der Schweiz. Mittlerweile vertrauen über 9'000 Versicherte auf die berufliche Vorsorge von Medpension. Der neue Name Medpension löst nach einer 35-jährigen Erfolgsgeschichte die bisherige Bezeichnung "VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende" ab.

Heinz Wullschläger, Geschäftsführer initiierte den Namenswechsel: "Der neue Name bringt unsere führende Vorsorgekompetenz auf den Punkt. Damit unterstreichen wir unsere langjährige Erfahrung und führende Fachkompetenz als Pensionskasse für den medizinischen Sektor. "

Gleichzeitig wurde auch das Erscheinungsbild modernisiert. Dazu gehört ab Januar 2021 eine neue Website www.medpension.ch.

Die bewährte Rechtsform der Stiftung und der Stiftungsrat als oberstes Organ der Vorsorgeeinrichtung bleiben unter dem neuen Namen unverändert. Medpension ist als Vorsorgeeinrichtung weiterhin integraler Bestandteil des Berufsverbands vsao asmac, dem Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte. Damit profitieren die Versicherten auch in Zukunft von einer starken Verbandsorganisation.

Und die VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende kann auch im Geschäftsjahr 2020 an die erfolgreichen Vorjahre anknüpfen und lässt ihre Versicherten mit einer erneut überdurchschnittlichen Verzinsung von 3% am Erfolg der Stiftung teilhaben. Per 30. November 2020 hat die VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende auf ihren Kapitalanlagen eine Rendite von rund 1.43% erwirtschaftet. Der Deckungsgrad liegt Ende November bei 116.7%.

Pressekontakt:

Heinz Wullschläger, Geschäftsführer, Tel. direkt 031 560 77 00, heinz.wullschlaeger@medpension.ch



Adrian Leiggener, Leiter Vertrieb, Marketing & Kommunikation, Tel. direkt 031 560 77 80, adrian.leiggener@medpension.ch