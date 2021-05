True Beacon

True Beacon wird global

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

Lancierung des ersten operativen Hedgefonds von GIFT City für strategische globale Investoren in Indien

Nikhil Kamath und Richard Pattle, Mitbegründer von True Beacon, der indischen Vermögensverwaltungsgesellschaft, gaben heute die Einführung des ersten operativen Alternativen Investmentfonds (AIF) in Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) bekannt. True Beacon Global, ein Fonds für internationale strategische Investoren, wird den Zugang zu indischen Kapitalmärkten mit einem hohen Maß an Transparenz, gepaart mit Null-Verwaltungsgebühren und einem weltweit wettbewerbsfähigen Steuersystem, ermöglichen.

True Beacon bedient in Indien über 250 Personen mit extrem hohem Nettovermögen und hohem Nettowert und hat seinen Hauptsitz in Bangalore. Der Flaggschiff-Fonds des Unternehmens, True Beacon One, erzielte im Jahr 2020 eine Performance von 32 % gegenüber dem indischen Aktienindex NIFTY50. True Beacon Global wird die Strategie des Flaggschifffonds für globale institutionelle und individuelle Investoren widerspiegeln.

True Beacon Global hat seinen Sitz in GIFT City, einer Sonderwirtschaftszone in Ahmedabad, die keine Steuern auf derivative Gewinne bietet. Eine einzige einheitliche Regulierungsbehörde gleicht sie globalen Finanzzentren wie Dubai und Singapur an.

Nikhil Kamath, Mitbegründer und CIO, sagte: "Die Gründung von True Beacon Global in GIFT City ist ein aufregendes neues Kapitel für uns, das auf unserer Erfolgsbilanz bei Investitionen aufbaut."

Richard Pattle, Mitbegründer und CEO, sagte: "Indien ist eines der attraktivsten Anlageziele für Personen mit extrem hohem Nettovermögen und institutionelle Investoren weltweit. Das Unternehmen freut sich darauf, seine Rolle bei der Gewinnung ausländischer Investitionen in das Land zu spielen."

Über True Beacon

True Beacon betreibt Hybridfonds für strategische Investoren, die in die indischen Kapitalmärkte investieren. Der Flaggschiff-Fonds ist unbefristet und bietet keine Verwaltungsgebühren und eine jährliche Performance-Belohnung von 10% auf Gewinne, die das Unternehmen erzielt.

True Beacon schafft eine Gemeinschaft von extrem vermögenden und vermögenden Einzelpersonen in Indien und Übersee, die den strategischen Wert durch globalen Deal-Flow, Co-Investitionsmöglichkeiten, philanthropische Initiativen und Bildungsprogramme der nächsten Generation steigern.

Über Nikhil Kamath

Nikhil brach mit 14 die Schule ab, um für Indien Schach zu spielen, und begann 3 Jahre später mit dem Aktienhandel. Im Jahr 2010 war er Mitbegründer von Zerodha, das heute Indiens größte Einzelhandels-Brokerage ist, die 15% des täglichen Aktienvolumens in Indien ausmacht. Das Unternehmen hat eine Schätzung von über 2 Milliarden USD und ist vollständig im Besitz von Nikhil und seinem Bruder Nithin. Die Brüder haben kürzlich 100 Millionen USD für den Klimawandel zugesagt. Nikhil ist das jüngste Mitglied der Forbes India's Rich List, 2020.

Über Richard Pattle LVO

Richard reist seit 30 Jahren nach Indien und arbeitet dort. Er verbrachte 18 Jahre als Kampfhubschrauberpilot im britischen Militär, darunter ein Jahr im Austausch mit den indischen Streitkräften. Von 2004 bis 2014 arbeitete er für die britische Royal Family als Equerry, dann als Master of the Household der Royal Highnesses Prince of Wales und The Duchess of Cornwall. Vor der Gründung von True Beacon war Richard fünf Jahre lang stellvertretender Vorsitzender der Standard Chartered Private Bank, die weltweit 250 Familien mit extrem hohem Nettovermögen umfasste.