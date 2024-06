Avobis Group AG

Einschätzung Zinsmarkt Juni 2024 - Liegt SNB-Leitzins bis Ende Jahr bei 1.0 Prozent?

Ein Leitzins von 1.0 Prozent bis Jahrsende scheint aufgrund des gestrigen Zinsentscheids immer realistischer. Die SNB bewertet im aktuellen Inflationsumfeld die Preisstabilität als gesichert und misst konjunkturellen Impulsen eine höhere Bedeutung bei. Ob und wann dieser Zinsschritt folgt, hängt davon ab, ob der Inflationsdruck in den kommenden Monaten weiter als erwartet nachlassen wird.

Eine detaillierte Analyse dieses Entscheids und die erwarteten Implikationen für das Zinsumfeld in der Schweiz und weltweit finden Sie in unserer aktuellen Analyse «Einschätzung Zinsmarkt Juni 2024».

