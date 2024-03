Avobis Group AG

Einschätzung Zinsmarkt März 2024 - SNB senkt wie von Avobis erwartet den Leitzins

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Die SNB markiert ihre Unabhängigkeit mit einer Reduktion des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 1.50%, während die Fed und die EZB ihre Zinsen unverändert lassen. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, eine Zinssenkung im März sei voreilig, entsprach diese Entscheidung genau unseren Prognosen. In unserer Analyse beleuchten wir die Hintergründe dieser Entscheidung und erklären, warum wir sie für gerechtfertigt halten. Zudem geben wir einen Ausblick darauf, was wir für die kommende Sitzung erwarten.

Unsere «Einschätzung Zinsmarkt März 2024» liefert eine tiefgehende Betrachtung der aktuellen Situation, indem wir entscheidende Faktoren zusammenführen und deren Bedeutung für die geldpolitischen Entscheidungen bewerten.

Bei Fragen oder einer vertiefteren Einschätzung zum Zins- oder Immobilienmarkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Nicole Fankhauser

Head Marketing & Communications

