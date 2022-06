Avobis Group AG

Erstemission Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension: Beginn Zeichnungsfrist per 1. Juni 2022

Das SICAV-Teilvermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension liegt ab sofort zur Zeichnung auf. Der von der Avobis Invest AG emittierte Immobilienfonds (SICAV) ermöglicht qualifizierten, steuerbefreiten Anlegern der beruflichen Vorsorge eine Partizipation am Aufbau eines Portfolios von gut vermieteten, neuwertigen Wohn-Bestandsimmobilien mit einer stabilen und nachhaltigen Ausschüttung. Die Avobis Invest AG ist der FINMA-regulierte Teil der Avobis Group AG, der führenden Immobilien- und Hypothekendienstleisterin der Schweiz .

Die Zeichnungsfrist des durch die Avobis Invest AG lancierten Immobilienfonds Avobis Real Estate Funds SICAV startet am 1. Juni 2022 und dauert bis zum 1. Juli 2022. Die Liberierung ist auf den 7. Juli 2022 geplant. Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension richtet sich ausschliesslich an qualifizierte, steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie qualifizierte, steuerbefreite Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, welche die Anteile nun zum Net Asset Value (NAV) zeichnen können.

Investition in neuwertige und CAPEX-arme Wohn-Bestandsimmobilien

Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension investiert in voll vermietete, neu erstellte und neuwertige Wohn-Bestandesimmobilien in der Schweiz, die Gewähr für eine stabile und nachhaltige Ausschüttung bieten. Das Portfolio wird unter anderem unter spezieller Berücksichtigung der zu erwartenden, zukünftigen Vorschriften im Bereich Nachhaltigkeit aufgebaut. Dies stellt sicher, dass die Objekte bereits heute den Vorstellungen der Mieterschaft von morgen genügen und in mittlerer Zukunft keiner grösseren Investitionen mehr bedürfen.

«Ziel der Anlagestrategie ist es, für den Investor bei maximaler Wertstabilität eine markt- und risikogerechte, stabile und nachhaltige Ausschüttung zu erwirtschaften. Dabei wird auf die rechtlich zu erwartenden Vorschriften im Bereich Gebäudeeffizienz und CO2-Ausstoss ein besonderes Augenmerk gelegt», erläutert Frédéric Königsegg, Head Investment Products bei Avobis, der in der Vergangenheit bereits erfolgreich verschiedene Immobilienfonds am Schweizer Markt positioniert hat und über mehr als 25 Jahre Investmenterfahrung im Immobilienbereich verfügt.

Emissionsbedingungen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension

Anlegerkreis : steuerbefreite Anleger gem. Art. 56 lit. e&f DBG

Emissionsvolumen : zwischen CHF 60 und CHF 80 Mio.

Zeichnungsfrist : 1. Juni bis 1. Juli 2022

Ausgabepreis pro Anteil : CHF 102 netto

Liberierungsdatum : 7. Juli 2022

ISIN / Valor : 112 1152 719 / 112 1152 71

Portfolio Manager : Avobis Invest AG, Zürich

Fondsleitung : PvB Pernet von Ballmoos AG, Zürich

Depotbank : Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Prüfgesellschaft : Deloitte, Zürich

Weitere Informationen zum Fonds sowie den Prospekt mit integriertem Anlagereglement und den Zeichnungsschein finden Sie hier.

Medienkontakt

Nicole Fankhauser

Communications Manager

Tel. +41 58 255 39 42

communications@avobis.ch

Über Avobis Invest AG

Avobis Invest AG als Verwalter von Kollektivvermögen bewirtschaftet im Auftrag von institutionellen Investoren und Kreditgebern Hypotheken und Immobilienanlagen professionell und sicher. Gut 25 Mitarbeitende betreuen ein Portfolio von rund CHF 12 Milliarden. Avobis Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Avobis Group AG.

Disclaimer

Die Avobis Real Estate Funds SICAV ist eine fremdverwaltete SICAV schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ und ist ausschliesslich in der Schweiz für den Vertrieb zugelassen. Fondsleitung ist die PvB Pernet von Ballmoos AG, Zollikerstrasse 226, 8008 Zürich. Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François, 1001 Lausanne. Dieses Dokument ist ausschliesslich zur Nutzung auf vertraulicher Basis für diejenigen Personen bestimmt, an die es übermittelt wird. Ohne schriftliche Genehmigung der Avobis Invest AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend Avobis) dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, bzw. der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der PvB Pernet von Ballmoos AG, Zollikerstrasse 226, 8008 Zürich bezogen werden. Diese Informationen wurden von der Avobis mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der Avobis zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die Avobis gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung ist kein Indikator für deren laufende bzw. zukünftige Entwicklung. Die Wert- und Renditeentwicklung berücksichtigen nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten und Gebühren. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Avobis Group AG Brandschenkestrasse 38 8001 Zürich Tel: +41 58 958 90 00 E-Mail: communications@avobis.ch www.avobis.ch

