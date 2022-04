Avobis Group AG

Avobis übernimmt die Kreditfabrik und untermauert seine Führungsposition im Bereich des Hypotheken-Servicings

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Avobis, der führende Immobilien- und Hypothekendienstleister der Schweiz, investiert in das seit 25 Jahren erfolgreiche Standbein des Hypotheken-Servicings und übernimmt über die Avobis Invest AG die Hypotheken-Servicing-Dienstleisterin Kreditfabrik AG. Zudem wird die bestehende Palette an Anlagemöglichkeiten für institutionelle Investoren erweitert. Damit baut Avobis seine Position als führender und effizientester Hypothekendienstleister der Schweiz weiter aus.

Die entsprechende Medienmitteilung finden Sie anbei. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Avobis Group AG

Corporate Communications

Tel: +41 58 255 39 42

Avobis übernimmt die Kreditfabrik und untermauert seine Führungsposition im Bereich des Hypotheken-Servicings

Avobis, der führende Immobilien- und Hypothekendienstleister der Schweiz, investiert in das seit 25 Jahren erfolgreiche Standbein des Hypotheken-Servicings und übernimmt über die Avobis Invest AG die Hypotheken-Servicing-Dienstleisterin Kreditfabrik AG. Zudem wird die bestehende Palette an Anlagemöglichkeiten für institutionelle Investoren erweitert. Damit baut Avobis seine Position als führender und effizientester Hypothekendienstleister der Schweiz weiter aus .

Die Avobis Invest AG übernimmt die Kreditfabrik AG rückwirkend auf den 1. Januar 2022 mitsamt dem Kundenstamm und den Kreditspezialisten und untermauert damit die Führungsposition im Bereich des Hypotheken-Servicings. Mit den übernommenen Kundenbeziehungen verwaltet Avobis nun ein Kreditvolumen von über zwölf Milliarden Franken und baut damit seine Nummer 1-Stellung im Markt noch weiter aus. Zudem verfügt die Avobis Invest AG über eine Bewilligung der FINMA als Vermögensverwalterin für kollektive Kapitalanlagen und bietet mittlerweile das breiteste Dienstleistungsangebot für alle Kundensegmente im Markt an. «Das Hypotheken-Servicing ist für Avobis seit 25 Jahren einer der strategischen Grundpfeiler. Wir freuen uns sehr, dies mit der Integration der Kreditfabrik zu unterstreichen. Avobis ist nun der grösste Anbieter auf dem Schweizer Markt, der sowohl Pensionskassen, Anlagestiftungen, Versicherungen sowie auch alle Arten von Banken als Hypothekar-Servicing-Kunden mit der für sie passenden Lösung betreuen kann», sagt Andreas Granella, Geschäftsführer der Avobis Invest AG. Auch Stefan Hermann, bisheriger Verwaltungsratspräsident der Kreditfabrik AG, ist überzeugt: «Unsere Kunden profitieren nun vom geballten Know-how und der Kompetenz beider Unternehmen – eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.»

Neue Investitionsmöglichkeiten für institutionelle Anleger

Die Avobis Invest AG plant zudem, den Bereich der Investmentprodukte weiter zu verstärken, um die Position als One-Stop-Shop für alle Dienstleistungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette zu stärken. Dafür soll die bereits seit 20 Jahren bestehende Palette an Anlagemöglichkeiten für institutionelle Investoren um weitere Investmentprodukte erweitert werden. Die Entwicklung erfolgt in den nächsten 12 Monaten und ermöglicht Investoren spannende Anlagemöglichkeiten auf der Aktiv- sowie auch auf der Passivseite der Bilanz.

Medienkontakt

Nicole Fankhauser

Communications Manager

Tel. +41 58 255 39 42

communications@avobis.ch

Ü ber Avobis Group AG

Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 12 Milliarden verwalteten Krediten ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz.

Die Avobis Group steht - mit ihrem langjährigen Know-How und profundem Marktverständnis in Kombination mit Datenintelligenz - institutionellen und privaten Investoren als Partnerin für massgeschneiderte, zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette zur Seite. Über ihre für Drittanbieter offene, unabhängige Immobilienplattform Property Captain bietet das Unternehmen Kundinnen und Kunden Zugang zu innovativen, bedürfnisorientierten Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung.

Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 350 Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-Pioniere an 15 Standorten schweizweit.

Avobis Group AG Brandschenkestrasse 38 8001 Zürich Tel: +41 58 958 90 00 E-Mail: communications@avobis.ch www.avobis.ch

The information of this email is strictly confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee.If you are not the intended recipient, any copying, distribution or any other use of this email is prohibited and may be unlawful. In such case, you should notify us immediately and destroy this email.