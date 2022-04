Avobis Group AG

Avobis bestätigt Ralf Capeder als Geschäftsführer der VERIT Immobilien AG und ernennt Manuela Gläser-Glänzel zur Leiterin Bewirtschaftung

Ralf Capeder, seit 1. November 2021 Geschäftsführer ad interim der VERIT Immobilien AG, wurde offiziell in seiner Funktion bestätigt und zum Geschäftsführer ernannt. Zudem verstärkt Manuela Gläser-Glänzel die Geschäftsleitung. Die Fachexpertin ist per 1. März 2022 als Leiterin Bewirtschaftung und Geschäftsleitungsmitglied zum Immobilien-Bewirtschafter gestossen. Die VERIT Immobilien AG ist seit Frühling 2021 Teil der Avobis Gruppe, der führenden Immobilien- und Hypothekendienstleisterin der Schweiz.

Avobis Group AG

Die Avobis Group AG hat Ralf Capeder in seiner Funktion als Geschäftsführer der VERIT Immobilien AG offiziell bestätigt. In dieser Position rapportiert Capeder direkt an die Co-CEOs der Avobis Group, Sandro Sulcis und Patrick Schmid.

Ralf Capeder ist seit sechs Jahren für VERIT Immobilien tätig. Währenddessen hat er erfolgreich den Standort Chur geleitet und den lokalen Immobilienmarkt geprägt. Sein Praxiswissen hat er in unterschiedlichen Positionen in der Immobilienbranche gesammelt. Zudem doziert Capeder an verschiedenen Hochschulen und ist Prüfungsexperte für Immobilientreuhand. Als studierter Jurist und Immobilienökonom mit Masterabschluss verfügt er über reichlich Know-how, wenn es um rechtliche und wirtschaftliche Fragestellungen in Immobilienangelegenheiten geht. "Wir freuen uns sehr über die Ernennung von Ralf Capeder", sagt Sandro Sulcis, Co-CEO von Avobis. "Wir sind überzeugt, dass er mit seiner grossen Erfahrung und seinem breiten Netzwerk VERIT Immobilien als verlässlichen Partner im Immobilienmarkt weiter stärken und das Unternehmen als leistungsfähiges Standbein innerhalb der Avobis Gruppe positionieren wird."

Neue Leiterin Bewirtschaftung

Mit Manuela Gläser-Glänzel konnte eine erfahrene und versierte Führungsperson als Leiterin Bewirtschaftung und Mitglied der Geschäftsleitung gewonnen werden. Seit dem 1. März 2022 zeichnet sie sich für die operativen Geschicke von VERIT Immobilien verantwortlich.

Seit über 20 Jahren in der Immobilienbranche tätig, verfügt Gläser-Glänzel über umfassendes Fachwissen und reichlich Erfahrung in der Immobilienbewirtschaftung. Während sieben Jahren leitete sie bei der Intercity Bewirtschaftung AG den Standort Luzern; davor war sie unter anderem für Livit, die Suva und Wincasa tätig. Gläser-Glänzel ist seit 2013 Mitglied beim MRICS und amtet seit 13 Jahren als Prüfungsexpertin bei verschiedenen Organisationen. "Wir freuen uns sehr, dass Manuela Gläser-Glänzel die Geschäftsleitung verstärkt. Für uns ist sie die ideale Besetzung. Gemeinsam mit Ralf Capeder wird sie VERIT Immobilien weiterentwickeln und den Kundenservice weiter ausbauen", ist Sandro Sulcis überzeugt.

Medienkontakt

Nicole Fankhauser

Communications Manager

Tel. +41 58 255 39 42

communications@avobis.ch

Über VERIT Immobilien AG

VERIT Immobilien AG ist ein schweizweit tätiges Immobilienunternehmen mit über 60-jähriger Erfahrung im Management und in der Bewirtschaftung von Immobilien. VERIT ist spezialisiert auf die Bewirtschaftung, Revitalisierung, Vermietung und Verkauf von Immobilien institutioneller und privater Immobilienbesitzer und begleitet sie professionell und sicher entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklus.

VERIT Immobilien AG ist seit 2021 Teil der Avobis Gruppe. Rund 150 Mitarbeitende an schweizweit zehn Standorten betreuen und bewirtschaften über 40'000 Mietobjekte.

Über Avobis Group AG

Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 12 Milliarden verwalteten Krediten ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz.

Die Avobis Group steht institutionellen und privaten Investoren mit ihrem langjährigen Know-How und profundem Marktverständnis in Kombination mit Datenintelligenz als Partnerin für massgeschneiderte, zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette zur Seite. Über ihre für Drittanbieter offene, unabhängige Immobilien-Matching-Plattform Property Captain bietet das Unternehmen Kundinnen und Kunden Zugang zu innovativen, bedürfnisorientierten Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung.

Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 350 Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-Pioniere an 15 Standorten schweizweit.

Avobis Group AG Brandschenkestrasse 38 8001 Zürich Tel: +41 58 958 90 00 E-Mail: communications@avobis.ch www.avobis.ch

