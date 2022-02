Avobis Group AG

Avobis beruft Michel Keller zum Geschäftsführer der Centerio AG

Michel Keller, ehemaliger Verkaufsleiter bei IKEA Schweiz, hat per 1. Februar 2022 die Geschäftsführung der auf die Vermarktung und Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien spezialisierten Centerio AG übernommen. Centerio ist seit September 2021 Teil der Avobis Gruppe, der führenden Immobilien- und Hypothekendienstleisterin der Schweiz.

Die Avobis Group AG hat Michel Keller per 1. Februar 2022 zum neuen Geschäftsführer der Centerio AG ernannt. In seiner neuen Funktion rapportiert er direkt an die beiden Co-CEOs der Avobis Group, Sandro Sulcis und Patrick Schmid.

Mit Michel Keller gewinnt Centerio eine erfahrene und versierte Führungsperson. Keller bringt jahrelange Erfahrung im Detailhandel mit; in den letzten Jahren leitete er erfolgreich SportXX, zuvor Micasa und Interio. Davor war er 23 Jahre lang in verschiedensten Funktionen für die IKEA tätig, unter anderem als Country Sales Manager IKEA Schweiz. "Wir freuen uns sehr, mit Michel Keller die ideale Besetzung gewonnen zu haben, um Centerio als spezialisierter Teil der Avobis Group weiterzuentwickeln und den Markt für Gewerbeimmobilien nachhaltig zu prägen", sagt Sandro Sulcis, Co-CEO der Avobis Group AG.

Centerio beschäftigt ein Team von rund 14 Mitarbeitenden mit Hauptsitz in Zug sowie einer Niederlassung in Regensdorf und bewirtschaftet Gewerbe- und Detailhandelsimmobilien in der Deutschschweiz und der Romandie. Unter der Leitung von Michel Keller wird sich Centerio noch stärker auf die Bewirtschaftung und Verwaltung komplexer Areale fokussieren.

Über Centerio AG

Centerio AG ist eine Schweizer Immobilienfirma mit Hauptsitz in Zug. Im Fokus ihrer Tätigkeit stehen die Vermarktung und die Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien mit Schwerpunkt auf Büro-, Gewerbe- und Detailhandelsimmobilien. Centerio ist 2019 aus der Rimaplan AG hervorgegangen und seit 2021 eine 100%ige Tochtergesellschaft der Avobis Group AG. Centerio beschäftigt am Hauptsitz und in den Filialen Regensdorf und Martigny ein Team von 14 Mitarbeitenden.

Über Avobis Group AG

Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 6 Milliarden verwalteten Hypotheken ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz.

Die Avobis Group steht institutionellen und privaten Investoren mit ihrem langjährigen Know-How und profundem Marktverständnis in Kombination mit Datenintelligenz als Partnerin für massgeschneiderte, zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette zur Seite. Über ihre für Drittanbieter offene, unabhängige Immobilien-Matching-Plattform Property Captain bietet das Unternehmen Kundinnen und Kunden Zugang zu innovativen, bedürfnisorientierten Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung.

Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 350 Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-Pioniere an 15 Standorten schweizweit.