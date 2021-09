Avobis Group AG

Avobis Group übernimmt die Immobiliendienstleister Rimaplan und Centerio

Die Avobis Group AG übernimmt die Immobiliendienstleister Rimaplan AG und Centerio AG. Mit der Akquisition ergänzt Avobis Group ihre Dienstleistungen in den Bereichen Immobilienentwicklung, -Planung und -Realisation sowie der Vermarktung und Bewirtschaftung von kommerziell genutzten Immobilien und Arealen.

Zü rich, 29. September 2021. Die Avobis Group AG übernimmt die Immobiliendienstleister Rimaplan AG und Centerio AG. Mit der Akquisition ergänzt Avobis Group ihre Dienstleistungen in den Bereichen Immobilienentwicklung, -Planung und -Realisation sowie der Vermarktung und Bewirtschaftung von kommerziell genutzten Immobilien und Arealen. Damit wächst das Unternehmen auf rund 350 Mitarbeitende an 15 Standorten schweizweit.

Mit der Übernahme von Rimaplan und Centerio komplementiert die Avobis Group ihr Dienstleistungsangebot für institutionelle und private Immobilieninvestoren. Durch die Bündelung der Kompetenzen der drei Unternehmen profitieren Kunden von einer umfassenden Betreuung bei der Entwicklung von Immobilienobjekten sowie der Vermarktung und Bewirtschaftung von kommerziellen Liegenschaften und Arealen. Sie haben damit Zugang zu sämtlichen Dienstleistungen entlang der gesamten Immobilienwertschöpfungskette, einem breiten Netzwerk im Schweizer Immobilienmarkt sowie zu smarten Immobilienlösungen.

Über Rimaplan AG und Centerio AG

Rimaplan hat sich in der Branche als kompetenter und leistungsstarker Immobilienentwickler und -gesamtdienstleister etabliert. Das Unternehmen fokussiert sich auf Entwicklungspotenziale von Grundstücken und Liegenschaften und realisiert nachhaltige, rentable Bauprojekte für Wohnen, Arbeiten und Freizeit für Drittkunden. Centerio betreut kommerzielle Immobilien, Areale sowie Shoppingcenter für institutionelle und private Kunden und gehört zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. "Rimaplan und Centerio geniessen im Markt einen ausgezeichneten Ruf als kompetente Immobiliendienstleister. Ihr Angebotsportfolio in den Bereichen Entwicklung sowie der Vermarktung und Bewirtschaftung von kommerziell genutzten Liegenschaften und Arealen ergänzt jenes der Avobis Group ideal. Damit erhalten Kunden sämtliche Immobiliendienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus einer Hand" erklärt Sandro Sulcis, Co-CEO der Avobis Group. "Durch den Zusammenschluss von der Avobis Group, Rimaplan und Centerio gewinnen unsere Kunden Zugang zu einem schweizweit einzigartigen Angebot an Expertise und Innovationen für ihre Immobilienanliegen", ergänzt Martin Döbeli, Gründer und Verwaltungsratspräsident von Rimaplan und Centerio.

Standorte und Mitarbeiter werden übernommen

Die Avobis Group übernimmt sämtliche Standorte und Mitarbeitenden von Rimaplan und Centerio. Die Unternehmen werden bis auf Weiteres als eigenständige Tochtergesellschaften unter den bestehenden Marken operieren. Die bestehenden Kunden- und Geschäftsbeziehungen werden unverändert weitergeführt. Die Übernahme erfolgt rückwirkend auf den 1. Januar 2021. Zu den Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Wechsel in der Geschäftsführung bei Rimaplan

Martin Döbeli, bisheriger Geschäftsinhaber und Verwaltungsratspräsident von Rimaplan und Centerio, tritt von seiner operativen Führungsaufgabe zurück und beteiligt sich als Aktionär an der Avobis Group AG. Er wird weiterhin als Verwaltungsratspräsident von Rimaplan und Centerio tätig sein. Die operative Leitung von Rimaplan wird durch Patrik Bossart, Bereichsleiter Akquisition & Transaktionen und Daniel Fässler, Bereichsleiter Entwicklung & Realisation, wahrgenommen. Diese rapportieren an den Leiter Advisory der Avobis Group, Sebastian Angst. Centerio wird weiterhin von Thomas Neuhoff geführt. Dieser ist direkt dem Co-CEO der Avobis Group, Sandro Sulcis, unterstellt.

Ü ber die Avobis Group AG

Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 6 Milliarden verwalteten Hypotheken ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz.

Die Avobis Group steht - mit ihrem langjährigen Know-How und profundem Marktverständnis in Kombination mit Datenintelligenz - institutionellen und privaten Investoren als Partnerin für massgeschneiderte, zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette zur Seite. Über ihre für Drittanbieter offene, unabhängige Immobilienplattform Property Captain bietet das Unternehmen Kundinnen und Kunden Zugang zu innovativen, bedürfnisorientierten Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung.

Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 300 Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-Pioniere an 14 Standorten schweizweit.

Ü ber Rimaplan AG

Rimaplan AG ist ein Schweizer Immobilienentwickler und -gesamtdienstleister mit Hauptsitz in Zug und Niederlassung in Regensdorf. Rimaplan fokussiert sich auf Entwicklungspotenziale von Grundstücken und Liegenschaften und realisiert nachhaltige, rentable Bauprojekte für Wohnen, Arbeiten und Freizeit für Drittkunden. Rimaplan begleitet Kunden von der Akquisition über die Projektentwicklung und Realisierung des Bauprojekts bis hin zum Verkauf oder Vermietung einer Immobilie.

Über Centerio AG

Centerio AG ist eine Schweizer Immobilienfirma mit Hauptsitz in Zug und Filialen in Regensdorf und Martigny. Im Fokus ihrer Tätigkeit stehen die Vermarktung und die Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien. Schwerpunkte bilden Büro-, Gewerbe- und Detailhandelsimmobilien. 2019 Aus der Rimaplan AG hervorgegangen, beschäftigt Centerio ein Team von 18 Mitarbeitenden.

