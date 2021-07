International Baccalaureate

Mehr als 170.000 Schüler auf der ganzen Welt erhalten IB-Ergebnisse

Morgen, am 6. Juli, werden mehr als 170,000 Schüler auf der ganzen Welt ihre Ergebnisse des International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) und Career-related Programme (CP) aus dem Vortrag vom Mai 2021 erhalten haben.

Das International Baccalaureate wurde 1968 als Pionier einer internationalen Bildungsbewegung gegründet und bietet heute vier qualitativ hochwertige, anspruchsvolle Bildungsprogramme für Schüler im Alter von 3-19 Jahren an. Das IB verschafft den Schülern deutliche Vorteile, indem es ein starkes Fundament, Fähigkeiten zum kritischen Denken und die Fähigkeit zur Lösung komplexer Probleme vermittelt und gleichzeitig Vielfalt, Neugier und einen gesunden Appetit auf Lernen und Spitzenleistungen fördert.

Das IB ist unglaublich stolz auf unsere neuen Absolventen des Diploma-Programms und des berufsbezogenen Programms, die während der COVID-19-Pandemie durchhielten und dieses Ziel erreichten. Dies hätte ohne das unermüdliche Engagement und die Unterstützung der IB-Gemeinschaft nicht erreicht werden können.

Olli-Pekka Heinonen, Generaldirektor des International Baccalaureate, sagte:

"Die letzten 18 Monate waren eine unglaubliche Herausforderung für Schüler, Lehrer und Schulen auf der ganzen Welt, da COVID-19 vieles von dem untergraben hat, was wir für selbstverständlich gehalten hatten. Ich begrüße ihren Geist und ihre Hingabe an unsere gemeinsame Mission: Bildung für eine bessere Welt.

Eine wichtige Verantwortlichkeit des IB in diesem Jahr war es, sicherzustellen, dass unsere Schüler durch die Pandemie nicht benachteiligt werden, auch bei ihren Bewerbungen an Universitäten und Hochschulen. Die vielen Änderungen, die wir am Vortrag in diesem Sommer vorgenommen haben, sind Teil dieses Engagements, um sicherzustellen, dass die Schüler nicht durch die enorm herausfordernden Umstände, unter denen sie lernen, beeinträchtigt werden.

Wir verstehen den Druck, der durch COVID-19 auf das gesamte Bildungssystem gesetzt wird, und wir danken allen unseren Partnern, einschließlich der Universitäten, für ihre Unterstützung und ihr Verständnis, während wir uns durch diese herausfordernde Zeit navigiert haben."

In diesem Jahr bestand die Priorität des IB darin, den Schülern nach der globalen Unterbrechung durch COVID-19 die gleichen Chancen auf Fortschritte zu bieten, unabhängig davon, ob die Schüler die Prüfungen abgelegt haben oder auf dem Nicht-Prüfungsweg bewertet wurden. Wir haben die Auswirkungen der Pandemie auf die Schüler sorgfältig bedacht.

Die IB-Teams haben regelmäßig mit den Pädagogen gesprochen, um sicherzustellen, dass sie Updates und Informationen erhalten, die sie bei ihrer Arbeit unter den schwierigsten Umständen unterstützen. Wir haben auch mit staatlichen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um den lokalen Kontext, Einschränkungen und die Auswirkungen von COVID-19 auf Studenten zu erörtern.

Die Schulen wurden befragt, um festzustellen, welcher von zwei Wegen für ihren Kontext am besten geeignet war: schriftliche Prüfungen, wo sie sicher durchgeführt werden konnten, oder der Weg ohne Prüfungen mit einer Kombination aus interner Bewertung von Kursarbeiten und von Lehrern vorhergesagten Noten, wo dies nicht möglich war.

Zur Entscheidung, für 2021 ein System mit zwei Routen zu wählen, sagte der Vorstand der IB: "Wir glauben, dass der Ansatz des IB für den Vortrag im Mai 2021 - in dem Schulen, die die Prüfungen ablegen konnten, dies auch taten - die fairste Lösung war. Wir glauben auch, dass der prüfungsfreie Weg für die Zuweisung von Ergebnissen an Schüler, die keine Prüfungen ablegen konnten, fair und klar war und eine Notenverteilung ermöglichte, die ihre Leistungen und Fähigkeiten widerspiegelt."

Der IB arbeitete eng mit Universitäten und Bildungsministerien zusammen, um die Anerkennung der IB-Qualifikationen zu erhalten und zu fördern. Während der COVID-19-Pandemie führte das IB weiterhin kontinuierliche Gespräche und versorgte Universitäten und Ministerien mit regelmäßigen Updates, einschließlich Webinaren.

Wir haben Nachrichten der Unterstützung von einer Vielzahl von Universitäten aus der ganzen Welt erhalten.

"Die Universität von Warwick ist sich der Störungen und Ängste bewusst, die viele Studenten im vergangenen Jahr erlebt haben; wir bestätigen, dass wir die IB-Ergebnisse, die 2021 vergeben werden, genauso akzeptieren werden, wie wir es in jedem anderen Jahr tun würden" - Universität von Warwick, Großbritannien.

"Die Universität Cornell freut sich darauf, in diesem Jahr viele weitere neue IB-Studenten willkommen zu heißen. Wir haben die sorgfältigen, fortlaufenden Pläne von IBO für die Sicherheit und den Fortschritt der Schüler bei COVID-Störungen befolgt. Wir sind nach wie vor von der Strenge des IB und den angepassten Beurteilungen überzeugt und werden die IB-Ergebnisse auch weiterhin als genauen Hinweis auf die Vorbereitung der Schüler akzeptieren"- Universität Cornell, USA

Ergebnisübersicht Daten:

- Die Anzahl der Kandidaten für den Vortrag im Mai 2021 beträgt 170.660 und für den Vortrag im Mai 2020 174.360; - Von den 170.660 Studenten waren 104.275 in der Nicht-Prüfungsroute und 65.576 in der Prüfungsroute (und 809 aufgeteilt auf beide Routen); - Die Zahl der Kandidaten für das Diplom-Programm für den Vortrag im Mai 2021 beträgt 87.307 und für den Vortrag im Mai 2020 86.657; - Die durchschnittliche Diplomnote für den Vortrag im Mai 2021 liegt bei 33,02 Punkten, gegenüber 31,34 Punkten im Mai 2020; - Die Zahl der Studenten, die 40-45 Punkte erreichen, liegt bei 15.513, gegenüber 9.701 im Mai 2020; - Die durchschnittliche Abschlussnote liegt bei 5,19, gegenüber 4,95 im Mai 2020; - Absolventenquote 88,96 %, gegenüber 85,18 % im Mai 2020.

Das IB wird in den nächsten Wochen sein erstes statistisches Zwischenbulletin veröffentlichen. Weitere Informationen zum Prüfungstermin Mai 2021 finden Sie hier.

