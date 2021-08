Avobis Group lanciert Property Captain – die erste smarte Immobilien-Matching-Plattform der Schweiz

Avobis Group AG

Zürich, 23. August 2021. Die Avobis Group AG lanciert die Online-Plattform Property Captain rund um das Thema Wohnen und Finanzieren in der Schweiz. Kernstück der Plattform bildet eine innovative, auf künstlicher Intelligenz basierte Matching-Software. CEO von Property Captain wird die Online-Marktplatz-Spezialistin Myriam Reinle.

Mit Property Captain lanciert die Avobis Group AG, ein führender Immobilien- und Hypothekendienstleister der Schweiz, eine Immobilien-Plattform, die die Wohnträume und Bedürfnisse von Mietenden sowie Eigentümerinnen und Eigentümern ins Zentrum stellt. Property Captain begleitet diese in sämtlichen Phasen des Immobilienlebenszyklus: von der Immobiliensuche, über Finanzierungs-, Bewertungs- oder Versicherungsfragen, der Pflege des Eigenheims bis zum Kauf oder Verkauf von Liegenschaften. Zum Start bietet die Plattform eine bedürfnisorientierte Immobiliensuche, Finanzierungsoptionen, sowie ein Bewertungstool. Sämtliche Beratungen werden auf Wunsch auch persönlich angeboten.

Neuartiges Immobilien-Matchmaking mit DreamScore

Hinter Property Captain steht eine intelligente Immobilien-Suchmaschine mit dem umfassendsten Angebot der Schweiz. Weil sich die Bedürfnisse und Lebenssituationen der Wohnenden stetig ändern, wohnen viele von ihnen aus unterschiedlichen Gründen (beispielsweise zu viel Umschwung im Alter, zu wenig Platz als Familie, ein zu langer Weg zur neuen Arbeitsstelle oder ein zu hoher Steuersatz) in einem nicht (mehr) idealen Zuhause. Property Captain bringt durch Matching-Algorithmen interessierte Mietende sowie Eigentümerinnen und Eigentümer- abhängig von der jeweils aktuellen Lebensphase - mit den passenden Objekten zusammen. Für das optimale Matching wird der zum Patent angemeldete DreamScore herangezogen. Dieser berechnet mit Hilfe künstlicher Intelligenz und einer stets wachsenden Datenbank, wie gut ein Wohnobjekt auf die Bedürfnisse der Suchenden passt. Dabei werden – mit Einbezug der finanziellen Situation – persönliche Wunschkriterien wie beispielsweise Quartierqualität, Distanz zum Arbeitsplatz oder zur Schule, nachhaltige Bauweise oder Wohnen mit Kindern oder Haustieren berücksichtigt. "Property Captain verfolgt die Vision, die über vier Millionen Wohnobjekte mit den individuellen Wohnträumen der Schweizer Bevölkerung zu matchen und so die Zufriedenheit mit der Wohnsituation zu verbessern. Unsere Kundinnen und Kunden werden während allen Lebensphasen mit unabhängigen Dienstleistungen begleitet. Dies eröffnet sämtlichen Immobilienmarktteilnehmenden neue Perspektiven und Möglichkeiten", sagt Patrick Schmid, Co-CEO der Avobis Group.

Myriam Reinle wird CEO von Property Captain

CEO von Property Captain wird Myriam Reinle. Sie bringt über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau von Online-Marktplätzen und in der Führung von innovativen Tech-Startups mit. In ihren letzten Positionen war sie CEO des Wealth-Management-Software-Anbieters Evolute, der Crowdlending-Plattform Lendico und der Auto-Plattform car4you. Als ehemalige CEO von ImmoStreet und langjährige Marketingleiterin von Homegate, bringt sie zudem fundierte Erfahrung in der Immobilienbranche mit. "Ich freue mich darauf, zusammen mit dem Team unsere Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, ihren perfekten Wohn-Match zu finden. Der DreamScore ist revolutionär; endlich können wir künstliche Intelligenz gewinnbringend im Immobilienmarkt einsetzen", äussert sich Myriam Reinle, CEO von Property Captain.

Offene Plattform mit unabhängigem Partnernetzwerk

Property Captain führt die besten Lösungen rund ums Wohnen auf der Plattform zusammen. Dabei setzt das Unternehmen auf ein unabhängiges Partnernetzwerk. Property Captain ist deshalb als neutrale, für alle Dienstleister und Produkte offene Plattform konzipiert und agiert als Vermittlerin. Bei der Lancierung sind bereits über 120 Finanzierungspartner und über 150 Maklerunternehmen Teil des Netzwerks.

Um Innovationen voranzutreiben und die Plattform kontinuierlich auszubauen, konnte die Avobis Group mit der Bank CIC (Schweiz) AG ein etabliertes und flexibles Finanzdienstleistungsinstitut als erste Innovationspartnerin für Property Captain gewinnen. Die Bank CIC geht auf komplexe Finanzbedürfnisse ein und verbindet die persönliche und bedarfsorientierte Begleitung der Kundinnen und Kunden mit Innovation und digitalen Lösungen. "Die Kooperationspartnerschaft mit Property Captain ist ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung und passt optimal zum unternehmerischen Denken und Handeln der Bank CIC. Wir freuen uns, zusammen mit der Avobis Group einen Wandel im Immobilien- und Hypothekenmarkt zu schaffen.", so Thomas Müller, CEO der Bank CIC (Schweiz) AG.

Avobis Group Privatkundengeschäft neu unter Property Captain Tech AG

Mit der Gründung der Plattform bündelt die Avobis Group AG sämtliche Angebote für Privatkunden (B2C) in der Property Captain Tech AG. Dazu gehören insbesondere die Hypothekardienstleistungen für Privatkunden.

www.propertycaptain.ch

www.avobis.ch

Über die Avobis Group AG

Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 6 Milliarden verwalteten Hypotheken ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz. Die Avobis Group steht - mit ihrem langjährigen Know-How und profundem Marktverständnis in Kombination mit Datenintelligenz - institutionellen und privaten Investoren als Partnerin für massgeschneiderte, zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette zur Seite. Über ihre für Drittanbieter offene, unabhängige Immobilienplattform Property Captain bietet das Unternehmen Kundinnen und Kunden Zugang zu innovativen, bedürfnisorientierten Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung.

Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 300 Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-Pioniere an 14 Standorten schweizweit.

Über Property Captain Tech AG

Property Captain Tech AG ist ein Proptech des Immobilien- und Finanzierungsspezialisten Avobis Group AG. Auf seiner für Drittanbieter offenen Property Captain® Plattform bietet das Unternehmen Mietenden sowie Eigentümerinnen und Eigentümer Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung. Im Zentrum von Property Captain steht eine intelligente Immobiliensuchmaschine basierend auf der Matchmaking-Technologie DreamScore®, welche Nutzerinnen und Nutzern mit den optimal auf deren Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten abgestimmten Objekten zusammenbringt. Aktuell sind über 120 Finanzierungspartner und über 150 Maklerunternehmen Teil des Netzwerks. Das Start-Up beschäftigt mehr als 30 Immobilien- und Technologieexperten und -expertinnen in Zürich und Belgrad.

Medienkontakt

Myriam Reinle, CEO Property Captain Tech AG

Tel. +41 79 345 75 85, myriam.reinle@propertycaptain.ch

Patrick Schmid, Co-CEO Avobis Group AG

Tel. +41 78 882 57 76, patrick.schmid@avobis.ch

Bildmaterial finden Sie unter: https://www.avobis.ch/de/neuigkeiten/avobis-group-lanciert-property-captain.html

Property Captain® und DreamScore® sind registrierte Marken.

Avobis Group AG Brandschenkestrasse 38 8001 Zürich Tel: +41 58 958 90 00 E-Mail: communications@avobis.ch www.avobis.ch

