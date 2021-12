Bibel TV

Bibel TV: Highlights im Januar

Mit Gebet ins neue Jahr - die landesweite Gebetsaktion am 1. Januar - Neu: Die Miniserie "Die Bibel"; und mit "IN VERANTWORTUNG" startet ein wöchentliches Talkformat

Hamburg (ots)

Im Januar erwarten die Bibel TV Zuschauerinnen und Zuschauer ein spannendes, vielfältiges Programm mit vielen vertrauten, aber auch neuen Formaten: Neben den beliebten Serien "Ein Hauch von Himmel" (Di. 20.15 Uhr, Mo-Fr. 19.15 Uhr und Sa.14.30 Uhr), "Ein Engel auf Erden" (Mo., 20.15 Uhr), "Anne with an E" (So., 20.15 Uhr) und "Marokko: Liebe in Zeiten des Krieges" (Di., 21.00 Uhr) startet die 10-teilige Mini-Serie "Die Bibel" jeweils in Doppelfolgen am Do. um 20.15 Uhr. Neu im Programm ist auch die Talk-Sendung "IN VERANTWORTUNG" (Di., 23.30 Uhr und Do. 14.00 Uhr). Dort spricht Uwe Heimowski, politischer Beauftragter der Ev. Allianz Deutschland, mit Politikerinnen und Politikern verschiedener Fraktionen über ihren politischen Alltag in Berlin und ihr persönliches Verhältnis zum Glauben. Zu den Highlights:

Gott & die Welt

Live-Gottesdienste

Neujahr, 01.01.2022

10.00 - 11.30 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom: Neujahr

Dreikönigstag, Do., 06.01.

10.00 - 11.30 Gottesdienst live aus dem Würzburger Dom: Dreikönigstag

18.30 - 20.00 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom: Dreikönigstag

So., 09.01. 10.00 - 11.00 Gottesdienst live aus dem Berliner Dom

So., 16.01. 10.00 - 11.30 Gottesdienst live aus dem Salzburger Dom

So., 23.01. 10.00 - 11.30 Gottesdienst live aus dem Kiliansdom Würzburg

So., 30.01. 10.00 - 11.00 Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Tägliche Live-Gottesdienste am Morgen:

Mo.-Fr. 06.30 - 07.00 Heilige Messe aus dem Salzburger Dom

Mo.-Sa. 08.00 - 08.45 Heilige Messe live aus dem Kölner Dom

An Feiertagen kann das morgendliche Gottesdienstprogramm abweichen

Gottesdienste auf der Livestream-Plattform von Bibel TV -Zusätzlich zu den Live-Gottesdiensten im Fernsehen überträgt Bibel TV viele weitere Gottesdienste auf seiner Livestream-Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste/. Interessierte finden hier ein sehr umfangreiches, tagesaktuelles Angebot der Bibel TV Partnergemeinden aller christlicher Konfessionen.

Gebetssendungen und besondere Events:

Neujahr, 01.01.2022 - Live

19.00 "Mit Gebet ins neue Jahr" - Bibel TV überträgt die landesweite Aktion von "Deutschland betet" für Hoffnung und Versöhnung

"Deutschland betet" ist eine überkonfessionelle Initiative, die ein Zeichen gegen Resignation und Spaltung, für Hoffnung und Verbundenheit durch ökumenische Gebetsveranstaltungen setzt. Sie wird von einem Initiatoren-Team getragen Eine neue Corona-Welle, sowie die dadurch fortschreitende Spaltung unserer Gesellschaft, fordern uns alle heraus. Ein Riss geht durch Familien, Freundschaften und durch Gemeinden. Unter dem Motto "Hoffnung statt Resignation, Gebet statt Vorwurf, Versöhnung statt Spaltung" lädt "Deutschland betet" zu einer gemeinsamen Online-Aktion für einen starken Zusammenhalt der Menschen, gegen Polarisierung und Spaltung unserer Gemeinschaft ein.

Fr., 21.01. und Fr., 28.01. 2022

22.30 Hoffnungsfest 2021 - A Celebration of Hope - Mit Flavio Simonetti (21.01.) und Samuel Koch (28.01.)

Mi., 26.01. 2022

20.15 The Night - Holocaust Gedenkkonzert aus Hannover

Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit, in dem über 1,1 Millionen Menschen jüdischen Glaubens durch das deutsche Naziregime ermordet wurden. Aus diesem Anlass zeigt Bibel TV das Holocaust-Gedenkkonzert, das 2020 im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrum vor mehr als 3.500 Besuchern als Deutschlandpremiere aufgeführt wurde. "The 'Night' Holocaust Project" steht für Toleranz, Erinnerung und Zusammenhalt, aber auch für den lebendigen Erhalt jüdischen Lebens und jüdischer Kultur.

Gespräch und Talk

Bibel TV das Gespräch - jeweils montags, 21.50 Uhr

03.01. Niels Petersen: Vom Drogendealer zum Evangelisten - Niels Petersen erzählt von seiner Lebensgeschichte. Der ehemalige Dealer ist heute Prediger und christlicher Rapper

10.01. Johannes Roller: "Vom traurig-schönen Leben mit meinem Sohn" - Johannes Rollers Sohn Tobias leidet unter einer seltenen Autoimmunerkrankung. Dennoch behält er seine positive Lebenseinstellung.

17.01. Marjan Kac: Ein Herz für Menschen am Rand - Marjan Kac weiß, was es bedeutet, auf sich allein gestellt zu sein. Heute hilft er Menschen am Rande der Gesellschaft.

24.01. Nils Petrat: Eine Sache des Vertrauens - Nils Petrat hört sich beim "Motz-Mobil" von PROSieben die Beschwerden von Passanten an.

31.01. Chris Lass - der Chorleiter und Gospelmusiker begeistert mit seiner Musik.

IN VERANTWORTUNG - Der persönliche Talk aus Berlin - Di., 23.30/ Do., 14.00 Uhr

Neue Talkreihe auf Bibel TV: Uwe Heimowski ist politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz Deutschland. In dieser Rolle lädt er verschiedene Politiker und Politikerinnen in sein Büro nach Berlin ein: Menschen in Verantwortung. Er spricht mit ihnen über ihren Alltag, der nicht nur von Politik, sondern auch von ihrem Glauben geprägt ist. Die Gäste:

04.01. Wolfgang Thierse, SPD-Politiker und ehem. Präsident und Vizepräsident des Dt. Bundestages

11.01. Marie-Luise Dött,CDU-Politikerin und bis zur 2021 Mitglied der Dt. Bundestages

18.01. Hermann Gröhe,CDU-Politiker und religions- und kirchenpolitischer Sprecher der CDU/CSU

25.01. Pascal Kober, evangelischer Theologe und Politiker. Seit 2017 sitzt er in seiner zweiten Legislaturperiode für die FDP im Dt. Bundestag

REAL TALKS - Die Show mit Flo Stielper - Fr., 07.01. 22.25nd 14.01., 22.30 Uhr

07.01. The road to success: Jeder von uns möchte erfolgreich sein - aber wie genau kann man Erfolg definieren? Dieser Frage geht Flo Stielper gemeinsam mit seinen Gästen nach.

14.01. Ripped and Healthy?

So., 23.01.

21.45 ERF Jess - Talkwerk - Gäste: Schwester Teresa, Heiko Kienbaum und Johannes Mickenbecker

Dokumentationen

Te Deum - Himmel auf Erden - Dokumentationsreihe - jeweils Mi., 20.15 Uhr

05.01. Die Benediktiner: Das recht Maß - Pater Anselm Grün hat als Autor und Coach große Bekanntheit erlangt. Für ihn ist die Demut eine wichtige Haltung, die man aus der Benediktinerregel lernen kann.

12.01. Die Dominikaner: Von der Predigt zur Wissenschaft - Schwester Jordana betreut als Dominikanerin von Bethanien Kinder und Jugendliche in einem Kinderdorf

19.01. Die Jesuiten: Die Macht des Gehorsams - Pater Josef Maureder ist Novizenmeister im Jesuitennoviziat in Nürnberg.

Mi., 05.01.

21.05 Gerechte unter den Völkern - Dokumentation: Franz Leitner - Während des Zweiten Weltkrieges verhalf der Kommunist Franz Leitner als Häftling jüdischen Kindern im Arbeitslager zur Freiheit.

Neue Mini-Serie:

Die Bibel - jeweils Do., 20.15 Uhr in Doppelfolgen

Schauspielerin Roma Downey ("Ein Hauch von Himmel") und ihr Mann, Reality-TV-Produzent Mark Burnett ("The Apprentice") entschlossen sich, die Bibel neu zu verfilmen um Menschen, denen die Bibel unbekannt ist, ihre Geschichten und Botschaften filmisch näherzubringen. "Die Inspiration kam in Form eines Flüsterns im Herzen", so beschreibt Roma Downey den besonderen Moment. Aus diesem Flüstern ist die hochwertig produzierte 10-teilige Miniserie "Die Bibel" ("The Bible") entstanden. Diese wurde 2014 um eine zweite Staffel ergänzt. Die Folgen:

Do., 06.01.: Am Anfang/ Exodus

Do., 13.01.: Das Gelobte Land/ Könige und Propheten

Do., 20.01.: Babylon/ Hoffnung

Do., 27.01.: Der Weg/ Verrat

Spielfilm-Highlights

Neujahr, 01.01.2022

20.15 Glaube, Liebe und Hoffnung - Spielfilm, USA 2019. Mit Michael Richards, Peta Murgatroyd u.a.

Jimmy Hope ist Witwer und Vater von zwei Töchtern. Die kleine Demetra macht sich Sorgen um ihren Vater: Sie meint, er sollte sich endlich wieder verlieben und glücklich werden! Ein Tanzwettbewerb, den Demetras attraktive Tanzlehrerin veranstaltet, kommt wie gerufen. Ihr Vater wäre der perfekte Kandidat und Faith die perfekte Frau für ihn. Bei so viel guten Vorzeichen wendet sich Demetra mit ihrer Idee gleich direkt an die höchste Instanz: Sie betet zu Gott. Wird er ihr Gebet erhören? - Für seine schwungvolle Komödie konnte Regisseur Robert Krantz die Profi-Tänzerin Peta Murgatroyd engagieren, die u. a. durch die amerikanische Version der Tanzshow "Let's Dance" bekannt ist.

22.00 Lügen haben kurze Beine - Spielfilm, USA 2020 - Mit Caleb Milby, Rachel Cameron, Jonathan Bocinsky - Regie: Brett Varvel

Sean ist im Prinzip ein guter Junge. Er hilft seinen Eltern und arbeitet als zuverlässiger Mitarbeiter bei der örtlichen Tankstelle. Er möchte die attraktive Melissa für sich gewinnen, doch ganz anders als er kommt sie aus einem wohlhabenden Elternhaus und ist gewohnt, einige Ansprüche zu stellen. Als Melissa ihn zum Schulball begleiten will, kann Sean sein Glück kaum fassen - und doch stellt ihn dies vor eine große Herausforderung: Wovon soll er sich einen Smoking leihen - und geschweige denn eine Limousine? Als eine Stammkundin im Lotto gewinnt, ohne es zu wissen, gerät Sean in Versuchung ...

Sa., 08.01.

20.15 Bernadette von Lourdes - Zweiteiliger Historienfilm, 2000 (Folge 1 und 2) - Mit Angèle Osinski, Alessandro Gassman, Florence Darel u.a.

Nachdem die junge Bernadette auf eine außergewöhnliche Quelle gestoßen ist, kommen Tausende von Menschen nach Lourdes, um geheilt zu werden. 1933 wurde Bernadette von Lourdes heiliggesprochen.

Sa., 15.01.

20.15 Die Geringsten unter ihnen - US-Spielfilm, 2019 - Mit Sharman Joshi, Stephen Baldwin u.a.

Indien in den 1990er Jahren: Der Journalist Manav Banjeree beginnt mit seiner Familie in Orissa ein neues Leben. Der Chefredakteur der Zeitung, bei der Banjeree einen neuen Job erhält, beauftragt ihn mit der Recherche über Missionar Graham Staines. Der soll angeblich gegen das Gesetz verstoßen haben, indem er Kranke nur dann behandelt, wenn sie sich zum christlichen Glauben bekennen. Banjeree fängt an zu recherchieren und erhält tiefere Einblicke in die Arbeit Staines mit Leprakranken. Er stellt fest, dass die Vorwürfe seines Arbeitgebers unbegründet sind, und steckt nun in einem Gewissenskonflikt: Soll er zur Wahrheit stehen oder die Schlagzeile liefern, die sein Chefredakteur erwartet?

22.05 Do you believe - Glaubst du an Gott? US-Spielfilm, 2015 - Mit Ted McGinley, Sean Astin, Mira Sorvino, Valerie Domínguez, Liam Matthews u.a.

Während einer nächtlichen Autofahrt wird Pastor Matthew durch einen Straßenprediger inspiriert. Schlagartig erinnert er sich daran, dass wahrer Glaube immer auch Taten erfordert: Die eigene Überzeugung sollte also nicht nur gedacht und gesagt, sondern auch gelebt werden. Auf seiner folgenden Reise wird er von Gott begleitet und trifft als Prüfung auf zwölf Menschen, deren Leben aus der Bahn gelaufen ist: Arzt Dr. Farell glaubt nicht an Wunder und fühlt sich in seiner Arbeit nicht genug wertgeschätzt. Samantha versucht, eine gute Mutter zu sein, lebt aber momentan auf der Straße. Und eine Krankenschwester streitet sich vehement mit ihrem Freund, einem Polizisten...

Fr., 28.01.

20.15 Der Fuchs und das Mädchen - Spielfilm, Frankreich 2007

Wie können wir im Einklang mit Gottes Schöpfung leben? Dies ist das Thema des Familienfilms: Als die zehnjährige Lila auf dem Heimweg von der Schule ist, trifft sie einen Fuchs und folgt ihm in den Wald. Die Spur verliert sich, doch von da an kann sie an nichts anderes mehr denken als an diese besondere Begegnung. Sie begibt sich auf eine lange Suche nach "ihrem" Fuchs. - Der Spielfilm des französischen Biologen und Regisseurs Luc Jacquet ("Die Reise der Pinguine") erzählt von einer rührenden Freundschaft zwischen Mensch und Tier, aber auch von ihren Grenzen.

Sa., 29.01.

20.15 Ihr Wille geschehe - Spielfilm, USA 2019 - Mit Jon Voight, Lucy Davenport, Nick Loeb

USA 1973: Das oberste Gericht muss im Prozess "Roe gegen Wade" entscheiden, der das ganze Land zu spalten droht. Es geht um die Frage, ob eine Schwangere das Recht hat, abzutreiben. Gegner und Befürworter stehen sich in einem erbitterten Kampf gegenüber. Ein Hauptvertreter der Pro-Choice-Bewegung ist der bekannte Abtreibungsarzt Dr. Bernard Nathanson. Er hat sich immer als Retter der Frauen betrachtet, doch im Laufe der Zeit hinterfragt er seine Rolle, und es überkommen ihn starke Zweifel...

22.10 Unplanned - Was sie sah, veränderte alles! - Spielfilm, USA 2019

Abby Johnson (Ashley Bratcher) arbeitet bei dem Unternehmen "Planned Parenthood". Dort berät sie Frauen, die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken. Davon überzeugt, den Frauen zu helfen, denen sie zu einer Abtreibung rät, wird sie eines Tages gebeten, im OP auszuhelfen. Was sie dort sieht, ändert alles für Abby. Sie schließt sich einer Organisation an, die für das Leben kämpft, und verärgert damit ihren ehemaligen Arbeitgeber.

