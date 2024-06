St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung: Tisca und SAK nehmen gemeinsam grosse Photovoltaikanlage auf Tisca-Gebäude in Urnäsch in Betrieb

Medienmitteilung | St. Gallen/Urnäsch, 13. Juni 2024

Photovoltaik-Contracting macht den Photovoltaikausbau für Gewerbe und Industrie attraktiver.

Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) hat zusammen mit der Tisca auf dem Dach des Textilunternehmens in Urnäsch AR eine weitere grosse Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Es handelt sich aktuell um die grösste Photovoltaikanlage im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Tisca hat einen Grossteil ihrer Dachflächen am Standort Urnäsch mit einer neuen Wärmedämmung und neuen Kiesschicht aufgewertet. Die neu sanierte Dachfläche bietet die ideale Grundlage für das Photovoltaik-Projekt. Dieses realisierte die SAK im Rahmen ihres Photovoltaik-Contracting-Angebots, welches Unternehmen ermöglicht, ohne Baukosten einen Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 leisten zu können. Die Tisca bezieht von der Photovoltaikanlage Solarstrom.

Die SAK hat in der Ostschweiz bereits über 40 grosse Photovoltaik-Projekte auf Gewerbe- und Industriedächern realisiert. Mit der Inbetriebnahme dieser grossen Photovoltaikanlage auf dem Tisca Gebäude und der Fassade in Urnäsch kam eine weitere Grossanlage dazu. Es ist die dritte grosse SAK Photovoltaikanlage bei der Firma Tisca und mit einer Fläche von 4'250 m2 aktuell die grösste Photovoltaikanlage im Kanton Appenzell-Ausserrhoden.

Photovoltaik-Contracting für Gewerbe und Industrie

Der Bau der Photovoltaikanlage war für die Tisca kostenlos. Mittels Photovoltaik-Contracting für Gewerbe und Industrie können Immobilienbesitzer ohne Baukosten für die PV-Anlage einen Beitrag zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Zukunft leisten. Ralph Egeter, Leiter Projektentwicklung SAK, erklärt: «Beim Photovoltaik-Contracting stellt ein Gewerbe- oder Industriegebäudebesitzer sein Dach für einen Photovoltaikausbau zur Verfügung. Planung, Bau und Unterhalt finanziert und verantwortet die SAK. Die Unternehmen können nach Abschluss des Projekts den von der Anlage zeitgleich produzierten Solarstrom im Eigenverbrauch zu einem Fixpreis im eigenen Unternehmen nutzen. Als Entschädigung für die Dachnutzung erhalten die Unternehmen je nach Anlagengrösse eine definierte Menge an Solarenergie zum Nulltarif. Mit diesem Engagement geben wir dem Gewerbe und der Industrie eine einfache und kostengünstige Gelegenheit in die Energiezukunft Ostschweiz zu investieren».

SAK begleitet bei Eigenverbrauchsanalysen

Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich nachhaltig und unterstützen die Energiestrategie des Bundes. Viele Industrie- und Gewerbebetriebe verbrauchen einen grossen Teil ihres Energiebedarfs während des Tages und können daher von einer hauseigenen Photovoltaikanlage profitieren. Denn mit dem selbstproduzierten Strom kann ein beträchtlicher Anteil des Stromverbrauchs direkt vor Ort abgedeckt werden. Kombinieren Gewerbe- und Industriebetriebe Photovoltaikanlagen mit eigenen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, kann der Eigenverbrauch noch weiter gesteigert werden. Für die die Tisca ist die Nutzung von Erneuerbaren Energien von hoher Priorität. «Mit dieser neuen Anlage können wir aktuell rund 50 Prozent unseres Eigenbedarfs am Standort Urnäsch decken. Diesen Anteil versuchen wir laufend zu erhöhen, indem wir unseren aktuellen Lastgang dahingehend anpassen, dass wir möglichst viel Strom direkt von der Anlage auf unserem Dach beziehen können. Wir versuchen also, unseren Strombedarf möglichst optimal auf die Stromproduktion abzustimmen», erklärt Nick Tischhauser, Mitglied der Geschäftsleitung Tisca. Die SAK begleitet Interessierte bei der Eigenverbrauchsanalyse, bei den Abklärungen der Rahmenbedingungen und übernimmt die Verantwortung über die Planung, den Bau, Betrieb und Unterhalt der Anlage für mindestens 25 Jahre.

Mehr Informationen zum Photovoltaik-Contracting der SAK unter: SAK Photovoltaikanlagen

Medienkontakt

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Silvia Brönnimann, Medienstelle

T +41 71 229 51 99

medien@sak.ch

Über SAK

Wir versorgen und vernetzen Menschen und Unternehmen nachhaltig mit Energie und Daten, basierend auf sicheren, zukunftsgerichteten Infrastrukturen. Mit über 400 Mitarbeitenden decken wir die ganze Wertschöp-fungskette ab: von der Energiebeschaffung über Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung von Netzen und Anlagen bis hin zu Finanzierungslösungen, Vertrieb und Rechnungsstellung.Unsere Geschäftsfelder umfassen Stromerzeugung, Strom- und Wärmelieferung, ein modernes Glasfasernetz, leistungsfähige Internet-, Telefon-, TV- und Mobile-Dienste sowie smarte Gesundheits- und Notrufsysteme unter dem Namen VitaLink. Im Feld Energielösungen bieten wir ein 360°-Angebot, welches Netto-Null-Beratungsleistungen zur CO₂-Reduktion sowie massgeschneiderte und umweltfreundliche Lösungen in den Bereichen E-Mobilität, Photovoltaik, Wärme und Gebäudetechnik beinhaltet. Unser Anspruch: Wir sind innovativste Energiedienstleisterin für Menschen in der Ostschweiz. SAK – Gut fürs Leben.

Über Tisca

«Wir nutzen die Möglichkeiten von Textilien, um Räume zu Lebensräumen zu machen». Das ist die Aufgabe, der sich die Mannschaft der Tisca verschrieben hat. Mit ihren rund 400 Mitarbeitern liefert die Unternehmensgruppe ihre Bodenbeläge und Stoffe an Bahn- und Flugzeughersteller, installiert ihre Kunstrasen auf Fussball-, Golf- und Tennisplätzen, beliefert Flughäfen, stattet Büros, Wohngebäude, Flughäfen, Theater, Spitäler und Hotels mit ihren Teppichen und Vorhängen aus. Dank einer hohen Fertigungstiefe und unterschiedlichen Herstellungstechnologien gelingt es dem Unternehmen, sich immer wieder neue Anwendungsfelder zu erschliessen. Tisca ist ein Schweizer Familienunternehmen mit dem Hauptsitz in Bühler im Appenzellerland. Es wurde 1940 gegründet von Anton Tischhauser und wird heute geführt von den Enkeln des Firmengründers: Andreas, Matthias und Nick Tischhauser.

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 Postfach 2041 CH-9001 St.Gallen