St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

SAK Medienmiteilung: SAK installiert drei Ladestationen im Parkhaus Gutenberg in Herisau

Medienmitteilung | St.Gallen, 9. Februar 2023

SAK installiert drei Ladestationen im Parkhaus Gutenberg in Herisau

Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) baut, gemeinsam mit evpass und seinen Partnern, das öffentliche Ladenetz der E-Mobilität aus. evpass ist mit rund 3’000 Ladestationen das grösste öffentliche Ladenetz der Schweiz. Im Parkhaus Gutenberg in Herisau hat die SAK Ende letzten Jahres drei Ladestationen inklusive einem Schnelllader in Betrieb genommen.

Die E-Mobilität boomt. Davon zeugen die grosse Nachfrage nach neuen Steckerfahrzeugen und die Commitments der Fahrzeughersteller zur zunehmenden Elektrifizierung der Mobilität. Dank steigender Investitionen sind Elektrofahrzeuge heute günstiger und effizienter denn je und für immer mehr Menschen eine valide Alternative gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Das heute breitflächige Angebot öffentlicher Ladestationen in der Schweiz macht die E-Mobilität zusätzlich attraktiver.

Vor Kurzem hat auch das Parkhaus Gutenberg in Herisau zwei evpass-Ladestationen und einen Schnelllader in Betrieb genommen. Diese wurden durch die SAK installiert und können mittels evpass-App, evpass-Karte, SBB SwissPass oder Apps anderer Roaming-Anbieter bedient werden. Kunden der Ladeinfrastrukturen laden ihre Elektrofahrzeuge mit umweltfreundlichem SAK Naturstrom auf.

Die Energiezukunft unterstützen

Elmar Hardegger, Verwalter des Einkaufszentrums Gutenberg, freut sich über das neue Angebot im Herisauer Parkhaus: «Für den Erfolg der E-Mobilität ist die Verfügbarkeit von öffentlichen Ladestationen mitentscheidend. In den letzten Jahren haben wir das Parkhaus umfassend erneuert und den Fokus auf Kundenfreundlichkeit und Sicherheit gelegt. Nebst Verbesserungen an der Gebäudesicherheit haben wir jetzt auch bargeldlose Bezahlmöglichkeiten realisiert. Das Angebot von Ladeinfrastrukturen war für uns ebenso ein logischer Schritt. Zusammen mit allen Neuerungen bieten wir mit den drei evpass-Ladestationen inklusive einem Schnelllader einen attraktiven und zeitgemässen Mehrwert für unsere Parkhauskundinnen und -kunden.»

E-Mobilitätsdienstleister mit Erfahrung

Die SAK hat bis heute über 180 öffentliche Ladestationen von Zürich bis Graubünden mit dem grössten Ladenetz der Schweiz, evpass, realisiert. Unter anderem in Hotels von Hilton, Hyatt, Marriott, Radisson Blue, ibis und Best Western. Auch die grossen Zürcher Parkhäuser der Universität Zürich, die Überbauung Limmatspot in Spreitenbach, sieben Parkhäuser der Firma AMAG sowie über 20 Migros-Filialen und mehr als 20 Gemeinden profitieren heute von den SAK Ladelösungen.

Lösung für Vermieter, Mieter und Stockwerkeigentümer

Die meisten E-Mobilisten laden ihre Fahrzeuge in den eigenen vier Wänden. Die SAK bietet auch individuelle Ladelösungen für Hausbesitzer, Stockwerkeigentümer, Vermieter und Mieter und begleitet Interessierte von der Beratung bis zur Inbetriebnahme und Wartung. Die von der SAK angebotene Ladelösung im Mietmodell für Mehrfamilien- und Geschäftshäuser macht dank intelligentem Lastmanagement eine Verstärkung des Hausanschlusses überflüssig. Die Basis bildet die Realisation einer Grundinstallation durch den Vermieter. Mieterinnen und Mieter, egal ob als Unternehmen oder Privatperson, bezahlen nur die effektive Nutzung und beim Wegzug fallen keine Rückbaukosten an. Stockwerkeigentümer profitieren von der Vorfinanzierung der Grundinstallation durch die SAK. Das heisst: Für die Stockwerkeigentumsgemeinschaft fallen keine Kosten an, denn nur die Stockwerkeigentümer, die eine Station benötigen, zahlen diese auch. Gleichzeitig entrichten sie einen Beitrag zur Deckung der Grundinstallation. Auch Abrechnung, Hotline und Service übernimmt die SAK. Summa summarum: Minimale Aufwände für die Verwaltungen dank individuellen und skalierbaren SAK Ladelösungen.

Weitere Informationen zum SAK E-Mobilitätsangebot für Unternehmen: https://www.sak.ch/unternehmen/e-mobilitaet_unternehmen.

SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG)

Roman Griesser

Leiter Unternehmenskommunikation / Medienstelle

T +41 71 229 52 09

Über SAK

Unsere Geschäftsfelder umfassen Stromerzeugung, Strom- und Wärmelieferung, ein modernes Glasfasernetz und leistungsfähige Internet-, Telefon-, TV- und Mobile-Dienste sowie die Förderung von E-Mobilität und erneuerbare Energielösungen, wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Mit rund 400 Mitarbeitenden decken wir die ganze Wertschöpfungskette ab: Von der Energiebeschaffung über Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung von Netzen und Anlagen bis hin zu Vertrieb und Rechnungsstellung. SAK – alles aus einer Hand.

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 Postfach 2041 CH-9001 St.Gallen