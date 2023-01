SAK Medienmitteilung: SAK übernimmt das Verteilnetz der Marthy Energie AG

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung | St. Gallen, 17. Januar 2023

SAK übernimmt das Verteilnetz der Marthy Energie AG

Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) hat das elektrische Verteilnetz von der Marthy Energie AG am Flumser Kleinberg übernommen. Für die SAK ergibt sich mit dieser Übernahme ein grosser Synergienutzen, da das Netzgebiet der Marthy Energie AG im Norden, Osten und Süden bereits an das bestehende Netzgebiet der SAK angrenzt.

Aufgrund der steigenden Anforderungen in der Führung eines Energieversorgungsunternehmens haben sich die Inhaber dazu entschieden, das elektrische Verteilnetz an die SAK zu verkaufen. Das Familienunternehmen stellte seit anfangs des 20. Jahrhunderts über fünf Generationen hinweg die Stromversorgung in dem Gebiet sicher. Per 1. Januar 2023 wurde die einzige vorhandene Trafostation «Portels» sowie das Niederspannungsverteilnetz mit den bestehenden 96 Netzkunden der Marthy Energie AG übernommen und ins Verteilnetz der SAK integriert.

Die neuen SAK Kunden wurden mit einem Willkommensbrief über die Hintergründe informiert. Bis zur Übernahme erfolgte der SmartMeter-Rollout, zur Sicherstellung der stichtaggenauen Ablesung der Zählerstände per 31. Dezember 2022. Parallel dazu erfolgten alle Arbeiten zur Integration sämtlicher Kunden-, Objekt- und Anlagedaten in die Systeme der SAK.

«Die SAK vergrössert laufend ihr Netzgebiet. Unseren Kundinnen und Kunden kommt die Integration des Verteilnetzes direkt zugute, da sie von den attraktiven Energie- und Netznutzungsprodukten aus den Skaleneffekten von Bau und Betrieb profitieren.», sagt Jürg Solenthaler, Leiter Geschäftsbereich Netz SAK.

Medienkontakte

SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG)

Roman Griesser

Leiter Unternehmenskommunikation / Mediensprecher

T +41 71 229 52 09

medien@sak.ch

Über die SAK

Unsere Geschäftsfelder umfassen Stromerzeugung, Wasserstoffproduktion, Strom- und Wärmelieferung, ein modernes Glasfasernetz und leistungsfähige Internet-, Telefon-, TV- und Mobile-Dienste sowie die Förderung von E-Mobilität und erneuerbare Energielösungen, wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Mit rund 400 Mitarbeitenden decken wir die ganze Wertschöpfungskette ab: Von der Energiebeschaffung über Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung von Netzen und Anlagen bis hin zu Vertrieb und Rechnungsstellung.

