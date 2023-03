Droit

Droit beschafft $23 Millionen in der Serie-B-Finanzierungsrunde und unterstützt das weltweite Wachstum und die Entwicklung von Vermögensprodukten

New York, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die Runde wurde von Pivot Investment Partners und UBS gemeinsam geleitet

Droit, ein Technologieunternehmen an der Spitze des Computerrechts und der Regulierung, gab heute bekannt, dass es in seiner letzten Finanzierungsrunde eine Serie-B-Investition von $23 Millionen abgeschlossen hat. Die Finanzierungsrunde wurde von Pivot Investment Partners und UBS, dem führenden globalen Vermögensverwalter, über seine Venture and Innovation Unit UBS Next geleitet. Goldman Sachs, ein bestehender investor, nimmt ebenfalls an der Finanzierungsrunde teil.

Seit seiner Gründung in DreamTM Ende 2012 hat sich Droit als Technologieanbieter etabliert, der die globale regulatorische Compliance im Bereich der Kapitalmärkte voranbringt. Seine patentierte DEDEPT-Plattform wird jetzt von den weltweit größten Finanzinstituten für die Entscheidungsfindung und Revisionsfähigkeit vor und nach dem Handel genutzt.

Die Investition wird die Expansion von Droit in das Vermögensmanagement durch die Entwicklung neuer Produkte speziell für den Sektor unterstützen, einschließlich grenzüberschreitender und Produkteignung. Diese natürliche Erweiterung der Adept-Plattform für den Einsatz in der Vermögensverwaltung wird es Finanzinstituten ermöglichen, von derselben transparenten Entscheidungsinfrastruktur zu profitieren, die für die Kapitalmärkte bereitgestellt wird. Die Investition wird Droits Expansion von sowohl neuen als auch bestehenden Produkte unterstützen, einschließlich Positionsberichterstattung, Transaktionsberichte, Fortschritte in der Droit's Pre-Trade-Produktsuite und den Aufbau neuer Cloud-basierter Dienste.

„Dieses Jahr markiert das 10-jährige Jubiläum von Droit und wir wissen die Unterstützung unserer Investoren und ihr Vertrauen in unseren zukünftigen Erfolg sehr zu schätzen. Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, die Innovation unserer neuen Produktlinien zu beschleunigen", sagte Brock Arnason, Gründer und Chief Executive Officer von Droit. „Wir freuen uns auch darauf, uns dem Portfolio von UBS Next Fintech anzuschließen, und freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Vermögensverwaltungsfähigkeiten auszubauen".

„Wir glauben, dass die Fähigkeiten von Droit Unternehmen dabei helfen werden, potenzielle Einnahmequellen zu erschließen, indem wir die Compliance in Echtzeit vereinfachen und vorantreiben", sagte Mike Dargan, Chief Digital & Information Officer, UBS. „Durch diese Investition werden wir mit Droit zusammenarbeiten, um deren Produktangebot auszubauen, um die Branche zu unterstützen, und freuen uns darauf, unsere Beziehung zu ihnen in unserem Vermögensverwaltungsgeschäft auszuweiten".

Diese Finanzierungsrunde kommt in einer Periode starken Wachstums für Droit. In den letzten zwei Jahren vermarktete Droit vier neue Produktreihen und erhöhte seine Mitarbeiterzahl um fast 70 Prozent und fügte wichtige Führungsrollen in der Geschäftsentwicklung und Technologie hinzu. Droit erweiterte außerdem seine globale Präsenz und gründete eine Präsenz in Singapur, um bestehende Kunden zu unterstützen und neue Beziehungen in der Region aufzubauen.

„Seit unserer ersten Investition in Droit waren wir unglaublich beeindruckt davon, wie sich das Team in die regulatorische Komplexität hineinarbeitet, bahnbrechende Produkte mit seiner innovativen und patentierten Plattform entwickelt und den Weg für einen neuen Ansatz für konsensorientierte Compliance geebnet hat. Wir sind stolz darauf, diese Runde anzuführen und sehen ein immenses Potenzial in der Erweiterung der Adept-Plattform für den Einsatz im Bereich Wealth und darüber hinaus", sagte Dinkar Jetley, Mitbegründer & Managing Partner, Pivot Investment Partners.

Über Droit

Droit ist ein Technologieunternehmen, das bei der Entwicklung von computergestütztem Recht und Regulierung im Finanzwesen und anderen Bereichen führend ist. Droit wurde im Jahr 2012 gegründet und zählt viele der größten Finanzinstitute zu seinen Kunden. Die preisgekrönte, patentierte Plattform Adept bietet eine Umsetzung der regulatorischen Vorschriften, die den Branchenkonsens widerspiegelt. Die Adept-Plattform verarbeitet täglich viele Millionen von Anfragen und entscheidet in Echtzeit, welche Interaktionen weltweit rechtlich zulässig sind. Adept wird von Instituten eingesetzt, um mit einer Latenzzeit von weniger als einer Millisekunde die vollständigen regulatorischen Auswirkungen jeder beliebigen Interaktion innerhalb ihrer Transaktionsinfrastruktur zu bewerten.

Weitere Informationen finden Sie unter droit.tech. Um weitere Informationen über die Produkte von Droit zu erhalten, wenden Sie sich bitte an sales@droit.tech.

Informationen zu Pivot Investment Partners

Pivot Investment Partners LLC ist ein Team von Führungskräften auf CEO-Ebene, die Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt aufgebaut und verändert haben. Das Unternehmen arbeitet eng mit einer Reihe ausgewählter, vielversprechender Fintech- und InsurTech-Unternehmen zusammen und investiert operatives Know-how und Kapital in deren Erfolg und beschleunigtes Wachstum. Weitere Informationen finden Sie auf www.pivotinvestment.com.

Über UBS

UBS bildet das globale Ökosystem für Investitionen, in dem Menschen und Ideen miteinander verbunden sind und Möglichkeiten zum Leben erweckt werden. UBS bietet Finanzberatung und -Lösungen für vermögende, institutionelle und Firmenkunden weltweit sowie für Privatkunden in der Schweiz. UBS bietet Investmentlösungen, Produkte und eine wirkungsvolle Vordenkerposition, ist der führende globale Vermögensverwalter, bietet großangelegte und diversifizierte Vermögensverwaltung, fokussierte Investmentbanking-Fähigkeiten sowie persönliche und geschäftliche Bankdienstleistungen in der Schweiz. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmen, die in ihren Zielmärkten eine starke Wettbewerbsposition haben, kapitaleffizient sind und ein attraktives langfristiges strukturelles Wachstum oder Rentabilitätsaussichten haben.

UBS ist in allen großen Finanzzentren weltweit vertreten. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in mehr als 50 Regionen und Standorten. Etwa 30 % seiner Mitarbeiter arbeiten in Nord- und Südamerika, 29 % in der Schweiz, 20 % im Rest Europas, im Nahen Osten und Afrika und 21 % im asiatisch-pazifischen Raum. UBS Group AG beschäftigt weltweit mehr als 72.000 Mitarbeiter. Seine Aktien sind an den SIX Swiss Exchange und New York Stock Exchange (NYSE) notiert.

