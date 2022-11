Hangzhou Valgen Medtech Co., Ltd.

China marschiert vorwärts in das Zeitalter der interventionellen direkten Anuloplastie

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Start der ersten Implantation des „DragonRing" beim Menschen – ein katheterbasiertes Gerät für Mitralklappen-Anuloplastie

Am 28. Oktober 2022 führte ein multidisziplinäres und internationales Herzteam unter der Leitung von Professor Mao Chen von der Abteilung für Kardiologie, West China Hospital, Universität Sichuan, erfolgreich die weltweit erste Implantation von „DragonRing" beim Menschen durch. Dabei handelt es sich um das erste interventionelle transfemorale Ringsystem für direkte Anuloplastie, das in China neu entwickelt wurde und die atrioventrikuläre Anuloplastie-Technologie aus der aktuellen Herzchirurgie simuliert. DragonRing wurde vollständig und unabhängig von der Hangzhou Valgen Medtech Co., Ltd. für die effektive Behandlung von funktioneller Mitralklappeninsuffizienz entwickelt, indem der erweiterte Anulus fixiert wird. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Patientenpopulation mit Vorhofflimmern als der primären Ursache für ihre Mitralklappeninsuffizienz. Professor David Scott Lim, Director des Advanced Cardiac Valve Center der University of Virginia, USA, Professor Azeem Latib, Section Head of Interventional Cardiology, Montefiore Medical Center, USA, und Professor Felix Kreidel, Leiter der Kardiologieabteilung, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Deutschland, führten gemeinsam mit dem Team von Professor Mao Chen einen Austausch von Techniken aus der Ferne per Videokonferenz durch.

„Bei funktioneller Herzklappeninsuffizienz zielt das Design des DragonRing-Geräts darauf ab, den chirurgischen Versorgungsstandard zu replizieren, indem die ringförmige Dilation reduziert wird, jedoch auf eine minimalinvasive Weise, die den Vorteil hat, dass bei Bedarf eine spätere Behandlung mit anderen interventionellen Technologien möglich ist. Diese erste Erfahrung am Menschen ist ermutigend und wir freuen uns auf weitere Daten aus der nachfolgenden Studie zu DragonRing", kommentierte Professor Scott Lim nach dem Eingriff.

DragonRing ist eine neuartige Technologie, die zur Behandlung von Herzklappeninsuffizienz entwickelt wurde. Nach den erfolgreichen Markteinführungen von „DragonFly" (ein Transkatheter-Reparatursystem von Rand zu Rand) und „MitralStitch" (ein Transkatheter-Implantationssystem für künstliche Chordae) setzt Valgen Medtech seine Mission fort, Durchbrüche bei interventionellen strukturellen Herzbehandlungstechniken zu erzielen. Valgen baut seinen Ruf mit dem umfassenden Konzept eines „Instrumentenkoffers für strukturelle Herzerkrankungen" auf, mit zusätzlichen innovativen katheterbasierten Produkten der „Dragon"-Serie in seiner Pipeline, die mehr Optionen und mögliche technische Kombinationen für die zukünftige klinische Praxis bieten und die Grenzen der interventionellen Behandlung struktureller Herzerkrankungen in ein neues Zeitalter führen.