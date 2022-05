Allianz Suisse

Allianz Suisse ernennt Daniel Loskamp zum neuen Leiter Distribution

Wallisellen (ots)

Die Geschäftsleitung der Allianz Suisse ist ab 1. Juni wieder komplett: Daniel Loskamp, zuvor Leiter Vertrieb Zürich, Ost- und Zentralschweiz der Basler Versicherungen, übernimmt die Funktion als Leiter Distribution und Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse. Er folgt auf Alfred Widmer, der das Unternehmen Ende April auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

Daniel Loskamp (40 Jahre) ist in der Schweizer Versicherungsbranche ein bekanntes Gesicht. So war er bei den Basler Versicherungen seit 2010 in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, u.a. als Leiter Pricing, Leiter Marketing & Sales Management und zuletzt seit 2016 als Leiter Vertrieb Zürich, Ost- und Zentralschweiz. Zuvor hat Daniel Loskamp von 2006 bis 2010 als Unternehmensberater bei Simon Kucher & Partners gearbeitet. In seiner Funktion als Director leitete er Wachstumsinitiativen für weltweit führende Versicherungsunternehmen in Asien, Europa und Amerika.

Der Diplom-Kaufmann und zweifache Familienvater studierte Betriebswirtschaftslehre an der European Business School in Deutschland und verbrachte während dieses Studiums Auslandssemester in Südafrika und den USA. Zudem absolvierte er von 2012 bis 2014 nebenberuflich das Program for Leadership Development an der Harvard Business School in Cambridge. Seit Anfang 2021 bildet Daniel Loskamp sich nebenberuflich im Executive Master in Change Program am INSEAD in Fontainebleau weiter.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Lücke für diese strategisch wichtige Position schnell schliessen konnten. Mit Daniel Loskamp gewinnen wir einen versierten und talentierten Manager, der über einen beeindruckenden Leistungsausweis und grosse Führungserfahrung verfügt. Er wird die Transformation unseres Vertriebs weiter vorantreiben und unseren Agenturkanal sowie die alternativen Vertriebskanäle im Sinne unserer Kundinnen und Kunden stärken", sagt Ruedi Kubat, CEO der Allianz Suisse.