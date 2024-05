Pizolbahnen AG

Pizol: Start in eine erlebnisreiche Wander- und Ausflugssaison

Am Samstag, 25. Mai 2024, starten die Pizolbahnen mit dem täglichen Betrieb der Gondelbahn Bad Ragaz in die Sommersaison. Einhergehend öffnet ebenfalls das Panoramarestaurant Edelweiss die Türen und seine Sonnenterrasse. Rund um die Bergstation der Gondelbahn auf Pardiel erwartet die Besucher:innen zum Saisonstart eine attraktives Angebot an Wandererlebnissen und Attraktionen.

Familien-Highlight Heidipfad

Ein tolles Erlebnis für die ganze Familie! Das Heidi-Erlebnis beginnt bereits an der Talstation in Bad Ragaz, wo kleine Geissenställe auf den Heidipfad hinweisen. Ein erstes Highlight für Kinder ist die Gondelfahrt mit einer der dekorierten Heidi-Gondeln. Die verschiedenen Stationen bieten viel Abwechslung, Spiel und Spass für die ganze Familie. Der gemütliche Rundwanderweg führt an verschiedenen Attraktionen wie beispielsweise dem Barfussweg mit Kinder-Kneippanlage, dem Hängemattenwald oder dem Geissensprung vorbei. Ebenfalls sind Spielplätze, Grillstellen sowie ein grandioser Aussichtspunkt vorhanden.

Neues Airtrampolin auf Pardiel

Eine weitere Aufwertung erfährt der Spielplatz beim Panoramarestaurant Edelweiss. Das grosse «Hüpfkissen» lädt Gross und Klein zum Balancieren, Hüpfen und Springen ein. Ebenfalls eingerichtet ist der Disc Golf Parcour. Auf insgesamt 9 Körben können sich vom Anfänger bis zum Könner alle an den Wurfbahnen versuchen. Dabei entsprechen 6 Körbe einfachen bis mittleren Anforderungen. Erweitert wird der Parcours durch 3 weitere Körbe, welche auch höheren Ansprüchen gerecht werden.

So viel Wanderglück am Pizol

So vielfältig wie die Naturlandschaft präsentieren sich auch die Wandererlebnisse am Pizol. Die Bandbreite reicht dabei von legendär, über ambitioniert bis gemütlich-familiär. Neben dem bereits erwähnten Heidipfad sind zum Saisonstart der Bettlerweg, der Edelweiss Weg, der Suntigweid Weg sowie die kurze Wanderung von Pardiel zum Aussichtspunkt Prodkopf geöffnet. Auch für die Mountainbike- und Trailrunningfans können erste Strecken nach dem schneereichen Winter geöffnet werden. Der Sommersportbericht auf www.pizol.com informiert die Gäste im Detail über das aktuelle Angebot an Wanderwegen und Attraktionen.

Der Sommerfahrplan

Ab Samstag, 29. Juni 2024, werden am Pizol alle fünf Sommeranlagen bis einschliesslich Sonntag, 20. Oktober 2024, in Betrieb sein. In Bad Bad Ragaz endet der tägliche Sommerbetrieb eine Woche später und mit etwas Wetterglück steht einer Verlängerung bis Mitte November (an Wochenenden und Feiertagen) nichts im Wege.

