Fazit Pizolbahnen Winter 2023/24

Positive Gesamtbilanz

Am Sonntag, 7. April 2024, ging am Pizol eine lange und schneereiche Wintersaison zu Ende. Die Verantwortlichen der Pizolbahnen ziehen trotz einigen Wetterturbulenzen im letzten Saisondrittel eine positive Gesamtbilanz.

Am Sonntag, 7. April 2024, ging am Pizol eine lange und schneereiche Wintersaison zu Ende. In der Endabrechnung resultierten erfreuliche 226'000 Ersteintritte für die abgelaufene Schneezeit. Das entspricht einer deutlichen Steigerung von 16 % im Vorjahresvergleich, wobei sich das Ergebnis auch deutlich unter dem Rekordwinter 2021/22 einordnet. Die Verantwortlichen der Pizolbahnen ziehen trotz einigen Wetterturbulenzen im letzten Saisondrittel eine positive Gesamtbilanz, wobei noch keine Aussagen zum Jahresergebnis der Unternehmung möglich sind.

Saisonverlauf: Von Top bis Flop

Bereits am Mittwoch, 6. Dezember 2023, konnte der tägliche Bahn- und Skibetrieb bei besten Schnee- und Pistenverhältnissen aufgenommen werden. Die Monate November und Dezember waren geprägt von ergiebigen Schneefällen, die eine optimale Pistenpräparation ermöglichten. Hervorragende Schneeverhältnisse und meist sonnige Tage von Weihnachten bis zum Jahreswechsel waren in der Folge die Basis für ein sehr gutes Gästeaufkommen über die Festtage. Der Januar lockte bei bestem Wintersportwetter speziell an den Wochenenden viele Gäste auf die Pisten und Wanderwege. Leicht unter den Erwartungen lagen die Umsätze im Februar. Der März wird als Monat der «verblasenen» Wochenenden eingehen. An rund 10 Tagen waren Anlagen teilweise oder ganz eingestellt. Wer nun auf ein gutes Osterwochenende hoffte, wurde ein weiteres Mal herbe enttäuscht. Eine erneute Südföhnlage führte nochmals zu umfassenden Betriebsschliessungen von Karfreitag bis Ostermontag. Für viel Versöhnung und tolle Stimmung am Berg sorgte das Abschlusswochenende. Der Waterslide Contest auf der Furt sowie der traditionelle Pizol Riesenslalom im Rahmen des SSW Raiffeisen Cups begeisterten nochmals viele Schneesportler:innen.

Verlässliche Schneelage entscheidend

Dies ist mit Sicherheit keine neue Erkenntnis, doch dieser Faktor war in diesem Winter sehr prägend. Einerseits profitierte der Pizol einmal mehr von seiner guten Höhenlage, andererseits ermöglichten die bereits bestehenden Beschneiungsanlagen sehr gute Schneebedingungen auch in den tieferen Lagen des Schneesportgebiets. Der weitere Verlauf des Winters zeigte auf, dass die «normalen» Winter in der Tendenz eher seltener eintreten werden und der Entscheid der Pizolbahnen, die Schneesicherheit mit dem Projekt «Beschneiung 4.0» weiter zu erhöhen, zum richtigen Zeitpunkt erfolgte und somit nachhaltig die Zukunft des Schneesports am Pizol sichern wird. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die Realisierung der zweiten Bauetappe und im nächsten Winter wird es erstmals möglich sein, zusätzliche Pistenflächen effizient zum Saisonstart einzuschneien.

Der Bergsommer steht in den Startlöchern

Am Samstag, 25. Mai 2024, starten die Pizolbahnen mit dem täglichen Betrieb der Gondelbahn Bad Ragaz-Pardiel in die Wander- und Ausflugssaison und ab Samstag, 29. Juni 2024 werden alle Bahnen täglich geöffnet sein. Neben der 5-Seen-Wanderung als absolutes Wanderhighlight dürfen die Gäste wiederum viele weitere Wander- und Ausflugserlebnisse auskosten. Familien freuen sich im Speziellen auf den Heidipfad, den Wasserwald sowie den Mounteens Detektiv-Weg. Die Mountaincarts und Alpine Scooters ermöglichen auch im Sommer rasante oder entschleunigende Talfahrten in einer unvergleichbaren Bergkulisse.

