Start Bahn- und Skibetrieb mit täglichem Teilbetrieb am Pizol

Pizolbahnen starten am Mittwoch, 6. Dezember 2023, in den täglichen Skibetrieb

Gerade richtig zum Samichlaustag starten am Mittwoch, 6. Dezember 2023, die Pizolbahnen mit dem täglichen Bahn- und Skibetrieb in die Wintersaison. Begleitet wird dieser Start mit rabattierten Tageskarten und wer sein Ticket online im Webshop kauft, fährt die ganze Saison günstiger.

Bei tiefwinterlichen Verhältnissen wird am kommenden Mittwoch der Bahn- und Skibetrieb am Pizol mit der Seite Wangs aufgenommen. Die ergiebigen Schneefälle der letzten Woche und optimale Temperaturen für die technische Beschneiung sorgen bereits zum Saisonstart für bestens präparierte Pisten und tolles Winterfeeling am Pizol.

Teilbetrieb in Wangs

Ab Mittwoch werden täglich die Gondelbahn Wangs, die Sesselbahnen Furt-Gaffia und Gaffia-Pizolhütte sowie der Übungslift Furt mit den damit erschlossenen Pisten in Betrieb sein. Spätestens ab Samstag, 16. Dezember 2023, werden am Pizol alle Anlagen ihren Betrieb aufnehmen. Das Angebot an Anlagen, Pisten und Attraktionen wird dabei laufend erweitert. Alle Informationen zu den geöffneten Anlagen und Pisten sind unter www.pizol.com abrufbar. Die Saison endet in diesem Winter erst am Sonntag 7. April 2024.

Die Winterhighlights am Pizol

Auf und neben den Pisten erwartet die sportlichen Gäste ein vielfältiges Angebot mit unzähligen Wintererlebnissen. Viel Spass und Action garantiert der Riderpark, der die regionale Freestyle-Szene begeistert und auch in diesem Winter mit einer abwechslungsreichen Eventreihe aufwartet. Die sportlichen Familien entscheiden sich am Pizol für eine rasante Fahrt auf der Funslope und messen sich bei der Skiline-Challenge. Das Kinderland Pardiel bietet sich mit seinen Förderbändern und dem Übungslift Prodboden als ideales Übungsgelände für den Skinachwuchs und Wiedereinsteiger an.

Ganz speziell kommen die Nachschwärmer am Pizol auf ihre Kosten. An jedem Freitag gelangt ab Ende Dezember das populäre Nachtskifahren und -schlitteln in Wangs zur Austragung – optional kombiniert mit einem Fondueplausch in einem der Gastronomiebetriebe auf Furt. Jeweils am Samstag finden in Bad Ragaz die Abendfahrten statt und neu kann ein romantisches Gondeldinner mit der grandiosen Aussicht über das beleuchtete Rheintal gebucht werden.

Einzigartig ist die Skitouren-Tagespiste ab Pardiel in Bad Ragaz. Auf einer markierten und täglich präparierten Spur erfolgt der Anstieg nach Laufböden. Etwas entspannter und mit grandioser Aussicht offeriert der Panorama Höhenweg auf dem Hochplateau ein einzigartiges Winterwandererlebnis. Wie im Sommer bietet der Pizol auch im Winterhalbjahr markierte Start- und Landeplätze für das Gleitschirmfliegen an.

Abwechslungsreiche Gastronomie und Unterkünfte direkt an der Piste

Zahlreiche Restaurants und Berghütten bieten am Pizol ein vielfältiges kulinarisches Angebot mit einer faszinierenden Weitsicht und stets aufmerksamer, persönlicher Betreuung. Wer gerne direkt an der Piste übernachtet, findet am Pizol mit Sicherheit die passende Unterkunft. Die Auswahl reicht von der einfachen Gruppenunterkunft über komfortable Hotelzimmer bis zu bestens ausgestatteten Ferienwohnungen.

Presseportal (Text und Bilder) Newsroom Pizolbahnen unter: https://www.presseportal.ch/de/nr/100085818

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Jürg Schustereit / Leitung Marketing und Vertrieb