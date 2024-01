Vantage

Vantage erhält erneut Auszeichnung als „Best-in-Class Social Copy Trading"

Im zweiten Jahr in Folge wird der globale Multi-Asset-Broker Vantage (oder Vantage Markets) von Forexbrokers.com mit dem prestigeträchtigen Preis „ Best-in-Class Social Copy Trading" ausgezeichnet. Diese Würdigung unterstreicht das langjährige Engagement von Vantage für Exzellenz im Bereich des Copy Trading.

Forexbrokers.com, eine globale Bewertungsstelle, die neutrale Forex-Broker-Bewertungen erstellt, hat Vantage aufgrund seiner außergewöhnlichen Fortschritte bei der Copy-Trading-Funktion ausgewählt. Die Auszeichnung wurde auf Basis von quantitativen Daten und qualitativen Beurteilungen vergeben, die von Forexbrokers.com gesammelt wurden, neben den Qualitätsurteilen seiner internen Fachleute.

Copy Trading ist eine beliebte Handelsstrategie, die es Einzelpersonen ermöglicht, die Investitionsentscheidungen erfahrener Trader – der so genannten Signalgeber – zu replizieren. Neueinsteiger können Signalgebern folgen und deren Trades in Echtzeit kopieren. Mit diesem Prinzip demokratisiert Copy Trading den Handel, indem es Tradern die Möglichkeit bietet, von der Expertise anderer zu profitieren, den Handelsprozess zu vereinfachen und eine gemeinschaftliche und integrative Umgebung auf den Finanzmärkten zu fördern.

Seit der Markteinführung hat Vantage die Copy-Trading-Funktionen der Vantage-App kontinuierlich verbessert und das Benutzererlebnis mit neuen funktionalen Registerkarten und einer Profit-Sharing-Funktion noch nahtloser gestaltet. In Zukunft will Vantage die Personalisierung von Copy Trading erweitern und eine breitere Auswahl von Kontotypen und Währungsoptionen anbieten.

Lian Jie, Assistant Director, App Marketing, bei Vantage, erklärt: „Zwei Jahre in Folge als ‚Best-in-Class Social Copy Trading' ausgezeichnet zu werden, bestätigt unsere Anstrengungen, den Goldstandard beim Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Copy Trading ist eine wichtige Einstiegsoption für Börsenneulinge. Es liegt in unserer Verantwortung, dieser Zielgruppe ein intuitives und nahtloses Trading-Erlebnis zu bieten. Außerdem ermöglicht unsere Vantage-App den Signalgebern, ihre Trading-Performance und Erkenntnisse vorzustellen, sodass Copy Trader die Signalanbieter auswählen können, die ihre Anforderungen am besten erfüllen. Wir bei Vantage arbeiten kontinuierlich an Innovationen und Verbesserungen."

Informationen zu Vantage

Vantage ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden einen flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.

Vantage mehr als nur ein Broker. Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung bietet Vantage ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen wahrzunehmen. Laden Sie die Vantage App im App Store oder bei Google Play herunter.

