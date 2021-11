Pizolbahnen AG

MEDIENMITTEILUNG | Pizolbahnen schult und ehrt langjährige Mitarbeitende

Pizolbahnen schult und ehrt langjährige Mitarbeitende

Der Winter steht in den Startlöchern und die Pizolbahnen haben ihre Mitarbeitenden auf der obligatorischen Personalinformation, welche jeweils vor Saisonbeginn stattfindet, wieder darauf vorbereitet. So wurden Betriebsabläufe besprochen und über Neues berichtet. Am Pizol bieten sich ab dem kommenden Winter 50 km Pisten, auf dem Vreni Schneider Run konnte mit Skiline.cc ein Skimovie installiert werden und auf Pardiel steht ein neues Kinderland mit zusätzlichen Förderbändern zur Verfügung.

Gegen Ende der Schulung konnte CEO Klaus Nussbaumer langjährige Mitarbeitende ehren. «Es freut uns, dass wir auf viele Mitarbeitende zählen dürfen, die uns schon seit Jahren und Saisons begleiten.» führte Klaus Nussbaumer sichtlich erfreut aus. Beat Thomann kann auf 25 Jahre, Johann Pircher auf 15 Jahre bei den Pizolbahnen zurückblicken. Peter Thut und Ueli Gasser sind bereits 30 Saisons, Paul Steinbacher 20 Saisons und Kathrin Lloyd, Milan Turciacik sowie Leni Tschirky sind jeweils 10 Saisons am Pizol.

«Es zeigt die Verbundenheit und ist Zeichen des sehr guten Zusammenspiels im Unternehmen.» führte Klaus Nussbaumer im Namen der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates dankend aus und überreichte den Jubilaren jeweils Geschenke.

