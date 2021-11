Pizolbahnen AG

Winterspass am Pizol

Am vergangenen Wochenende hatten alle Winterfreunde erstmals die Möglichkeit, in die noch frische Schneelandschaft am Pizol einzutauchen. So trafen sich mehrere Hundert Gäste auf Pardiel und konnten sich erstmals an der weissen Pracht erfreuen!

Die Schneefälle in der zweiten Oktoberhälfte steigerten die Vorfreude all jener, die es kaum mehr erwarten können endlich dem Skisport zu frönen. Erste Bekanntschaften mit der noch frischen Winterlandschaft konnte am vergangenen Wochenende auf Pardiel gemacht werden. Die Pizolbahnen hatten die Gondelbahn in Bad Ragaz in Betrieb und boten vielen Gästen die Möglichkeit, sich am ersten Schnee zu erfreuen.

Früh morgens wurde der Winterwanderweg von Pardiel in Richtung Schwamm-Bergstation, sowie zum Aussichtspunkt Prodkopf präpariert und die Gastronomiebetriebe für den regen Gästebesuch vorbereitet. Während sich die Erwachsenen auf den Terrassen verköstigten, tummelten sich etliche Kinder im Schnee. Andere begaben sich auf eine kleine Wandertour wo sich bereits einige Schnee-Engel fanden, die in die unberührten Schneeflächen geformt wurden. Bei einigen war etwas mehr Temerament im Spiel und es musste auch mal einem Schneeball ausgewichen werden. Allen Gästen bot sich aber ein wunderbarer Ausflug mit hohem Relaxfaktor, begleitet von bestem Wetter und herrlichen Aussichten ins Sarganserland und das Rheintal.

Wer sich ein solches Highlight nicht entgehen lassen möchte, hat am kommenden Wochenende nochmals die Gelegenheit dazu. Am Samstag, 13. November 2021 und Sonntag, 14. November 2021 ist die Gondelbahn in Bad Ragaz wieder in Betrieb. Anschliessend stehen die Bahnen dann für die letzten Wintervorbereitungen still bevor der Betrieb auf der Seite Wangs am 11. Dezember 2021 wieder aufgenommen und in die Wintersaison gestartet wird. Ab dem 18. Dezember sind alle Anlagen am Pizol in Betrieb.

