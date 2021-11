Pizolbahnen AG

MEDIENMITTEILUNG | Am Pizol entsteht das Kinderland Pardiel

Bislang waren auf Pardiel am Pizol zwei Förderbänder sowie ein Übungslift vorhanden. Mit dem weiteren Ausbau der Förderbänder und der Entstehung des Kinderlands Pardiel, gewinnt das Skigebiet mehr Attraktivität und erweitert ihr Angebot für Familien.

Die zwei Förderbänder auf Pardiel, von welchen bislang eines von den Pizolbahnen und eines von der Skischule betrieben wurde, werden ab kommendem Winter 2021 / 2022 durch weitere 2 Förderbänder ergänzt. Das Förderband das als Verbindung zwischen dem Kinderland und der Gondelbahn Bad Ragaz dient, wird zudem erneuert und inklusive der neuen Beförderungsstrecke zwischen den Ferienhäuser am Prodkopf und der Skischule überdacht.

Die Schweizer Skischule Pizol GmbH bildet weiterhin das Zentrum des Kinderlands Pardiel und bietet allen angehenden Skisportfans Unterstützung. Neben der bestehenden Heidipiste, welche zum Übungslift Prodboden führt, wird im Kinderland ebenfalls eine Kinderpiste entstehen die mit verschiedenen Elementen aus dem Wald versehen ist. Damit bietet sich im Bereich Pardiel ein abwechslungsreiches und spassiges Programm, ein nahezu barrierefreier Zugang in allen Ecken und macht das Kinderland insbesondere für Familien attraktiv!

Besonders interessant ist auch die Tatsache, dass das Kinderland Pardiel von den Pizolbahnen frei zugänglich sein wird - soll heissen ohne Sondertarife. Kinder bis 6 Jahre fahren zudem kostenlos mit der Bahn. Erwachsene als auch Familien mit Kindern über 6 Jahren erhalten attraktive Konditionen.

Im Bereich Pardiel, finden sich somit ab kommendem Winter:

- Kinderland Pardiel mit 3 Förderbändern und der Skischule

- Übungslift Prodboden

- Neue Kinderpisten

- Kinderpiste "Heidi & Peter"

Für die Verpflegung sorgen weiterhin das Panoramarestaurant Edelweiss sowie das Berggasthaus Pizol.

Der Start in die Wintersaison der Pizolbahnen erfolgt am 11. Dezember 2021 mit den Anlagen der Seite Wangs. Eine Woche später am 18. Dezember 2021 gehen alle Anlagen und somit auch die Gondelbahn in Bad Ragaz in Betrieb, welche der direkte Zubringer zum Kinderland Pardiel darstellt.

