Erster Schnee am Pizol

Nachdem sich in den letzten Herbstwochen schon erste Vorboten vom Winter sichtbar machten, hielt die letzten Tage der Winter und auch der damit verbundene Schneefall Einzug am Pizol. Ein guter Grund, am Wochenende erstmals in die Winterlandschaft einzutauchen.

Was für ein wunderbares Gefühl, nach der Sommer- und Herbstphase wieder den ersten Schnee am Pizol zu Gesicht zu bekommen! Mit der Ankunft des Schnees, steigt zugleich auch die Vorfreude, wieder dem Wintersport zu frönen, mit dem Schlitten unterwegs zu sein oder eine Winterwandung zu unternehmen.

Ganz soweit ist es aber noch nicht. Bis die Wintersaison am Pizol eröffnet werden kann, benötigt es im Rahmen der weiteren Vorbereitungen noch etwas Zeit und vor allem auch weiterhin tiefe Temperaturen und Schnee. Alle die es kaum mehr erwarten können, müssen sich noch bis zum 11. Dezember gedulden, wenn die Pizolbahnen auf der Seite Wangs in den Winterbetrieb starten.

Wer aber dennoch schon in den Genuss der weissen Jahreszeit kommen möchte, dem bietet sich am kommenden Wochenende 06./07. November 21 sowie am 13./14. November 2021 die Möglichkeit dazu. Die Gondelbahn Bad Ragaz ist in Betrieb und bietet allen Gästen erstmals in der Vorsaison zum Winter einen wunderbaren Ausflug in die weisse Pracht. Am Berg erwartet die Gäste ein gemütlicher Spaziergang zum Aussichtspunkt Prodkopf oder ein wunderbarer Winterwanderweg von Pardiel bis zur Bergstation Schwamm und retour. Zurück auf Pardiel locken das Panoramarestaurant Edelweiss oder das Berggasthaus Pizol mit feinen Leckereien auf den Sonnenterrassen oder den gemütlichen Innenbereichen.

