Pizolbahnen AG

Pizolbahnen verlängern Sommersaison 2021 um 3 Tage

Am vergangenen Sonntag, 24.10.2021 wäre die Sommersaison der Pizolbahnen AG beendet gewesen. Aufgrund der idealen Wetteraussichten in den kommenden Tagen, verlängern die Pizolbahnen am Wochenende nochmals den Betrieb der Gondel- und Sesselbahnen in Bad Ragaz und Wangs um weitere 3 Tage.

Viele Gäste erhalten nochmals die Möglichkeit, das Pizolgebiet für eine vielzahl von Aktivitäten zu nutzen. Auch wenn bereits einige Angebote eingeschränkt und für die bevorstehende Wintersaison vorbereitet sind, bietet sich noch immer viel Erlebnisreiches! Ein Besuch auf dem Heidipfad, ein gemütlicher Spaziergang auf dem Panorama-Höhenweg, die beliebte 5-Seen Wanderung, die 2-Seen Wanderung oder auch die rasanten Mountaincarts locken mit Spass und Entspannung für grosse und kleinere Gäste. Diverse Gastronomiebetriebe halten den Betrieb ebenfalls aufrecht und freuen sich weiterhin Gäste bewirten zu können.

Ab dem 02.11.2021 bleiben die Anlagen dann in Wangs stehen, bevor diese am 11. Dezember 2021 die Fahrt für den Winterbetrieb wieder aufnehmen. Jene die sich aber auch nach dem 02.11.21 weiterhin am Pizol bewegen möchten, haben an den Wochenenden: 06./07. November 2021 bzw. 13./14. November 2021 die Möglichkeit, das Pizolgebiet bis Höhe Pardiel über die Gondelbahn in Bad-Ragaz zu erreichen.

Alle Infos zu den Öffnungszeiten unter: www.pizol.com/betriebszeiten

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30 Fax: +41 (0)81 300 48 31

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Tobias Schulz / Leiter Marketing & Vertrieb

Bildrechte:

Die Bildrechte (Copyright) an sämtlichen Bildmaterialien liegen bei den Pizolbahnen. Bei Printpublikationen ist der entsprechende Quellverweis zu hinterlegen.