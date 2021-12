Angel Yeast

Angel Yeast investiert in ein neues Enzymprojekt mit einer jährlichen Produktionskapazität von 5.000 Tonnen

Yichang, China (ots/PRNewswire)

Angel Enzyme Preparation (Yichang) Co., Ltd. („Angel Enzyme Preparation"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Angel Yeast Co., Ltd., ist mit dem Bau seines neuen umweltfreundlichen Produktionsprojekts im Angel Biotechnology Industrial Park, Xiaoting District, Yichang City, das im September 2021 begonnen wurde, gut vorangekommen. Nach seiner Fertigstellung wird das Projekt eine jährliche Enzymproduktion von 5.000 Tonnen ermöglichen und den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens in der Enzympräparate- und Biotechnologiebranche erheblich steigern.

Das neue grüne Produktionsprojekt von Angel Enzyme Preparation wird sich über 80 Hektar erstrecken und eine Gesamtinvestition von 340 Millionen RMB umfassen. Bei dem Projekt, das bis zum vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein soll, wird eine fortschrittliche globale Produktionstechnologie eingesetzt, um eine nachhaltige und intelligente Produktionsbasis für neue Enzympräparate zu schaffen. Es wird erwartet, dass das Projekt nach seiner Inbetriebnahme einen Jahresumsatz von 350 Millionen RMB - davon 130 Millionen RMB Gewinn - und 200 Arbeitsplätze schaffen wird.

„Das Projekt zur umweltfreundlichen Produktion von Angel Yeast ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Mit diesem Projekt werden wir in der Lage sein, den Bedarf an Produktionskapazitäten für das Geschäft mit Enzympräparaten von Angel Yeast in Zukunft zu decken und gleichzeitig unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit weiter zu verbessern. Durch den Einsatz umweltfreundlicher und intelligenter Herstellungsverfahren beschleunigt dieses Projekt die Entwicklung von Angel Yeast auf unserem Weg zu einem globalen, professionellen Biotech-Unternehmen", sagte Zhihong Du, General Manager von Angel Enzyme Preparation und Leiter des Projekts.

Angel Enzyme Preparation wurde 2021 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Angel Yeast gegründet und ist in Yichang, Provinz Hubei, registriert. Das Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 2011 gegründet und diente als Abteilung für spezielle Enzymzubereitungen innerhalb von Angel Yeast, bevor es zu einer Tochtergesellschaft wurde. Und im Jahr 2012 gründete Angel Yeast seine spezielle Enzymzubereitungsbasis.

Angel Enzyme Preparation hat sich zum Ziel gesetzt, ein strategischer Partner für nachhaltige Entwicklung zu werden, der weltweit führende Lösungen und umfassende biotechnologische Anwendungen anbietet. Durch die Nutzung der hochmodernen Einrichtungen von Angel Yeast und der Flexibilität der biologischen Herstellung wird sich Angel Enzyme Preparation mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und der Anwendung von Enzympräparaten und verschiedenen biologischen Produkten befassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CDMOs, die Technologieentwicklungs-, Verarbeitungs- und Produktionsdienstleistungen suchen, sowie Kunden, die ein Projekt für maßgeschneiderte Produkte durchführen möchten, einen Service aus einer Hand.

Als professionelles Produktionsteam garantiert Angel Enzyme Preparation hochwertige und stabile Enzympräparate wie Nuklease, Deaminase, Glutaminase, Laktase und Protease, die in der Backwaren-, Alkohol-, Proteolyse-, Nukleinsäurehydrolyse-, Milchprodukt- und Futtermittelindustrie weit verbreitet sind. Alle Produkte von Angel Enzyme Preparation zeichnen sich durch fünf Hauptmerkmale aus: hohe Umwandlungseffizienz, hohe Spezifität, zuverlässige Qualität, hohe Verträglichkeit und umweltfreundliche Produktion. Zu Angel Enzyme Preparation gehört auch ANNZYME, eine unabhängige Marke für spezielle Enzympräparate.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Angel Yeast auf die Diversifizierung seiner Produktionskapazitäten konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf Hefe, gesunden Lebensmittelzutaten, nahrhaften gesunden Lebensmitteln und der Entwicklung neuer biologischer Technologien liegt. Auf diese Weise wird das Unternehmen seine Vision eines „internationalisierten und spezialisierten Biotechnologieunternehmens" verwirklichen.

Informationen zu Angel Yeast

Das 1986 gegründete Unternehmen Angel Yeast Co. ist auf die Herstellung von Hefe und Hefederaten spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Backhefe und Backzutaten, chinesische Dim Sum und Gewürze, Bohnenkraut-Extrakt, menschliche Gesundheit, Tiernahrung, Pflanzenernährung, Spirituosen und Biokraftstoffe, mikrobielle Ernährung und Enzyme.

