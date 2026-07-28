Stadtmuseum Aarau

«Sport – was uns bewegt» neue Ausstellung!

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SPORT – WAS UNS BEWEGT

die neue Ausstellung ab 22. August im Stadtmuseum Aarau!

Höher, schneller, weiter. Wer startet mit Rückenwind? Wer kämpft mit Gegenwind? Wer entscheidet, welche Leistung wie viel wert ist? Hinter sportlichen Erfolgen steckt mehr als Schweiss, Talent und Willenskraft. Sport hält gesund, verbindet Generationen und schafft Gemeinschaft. Aber was, wenn er ausschliesst, verletzt und Schaden anrichtet? Vom Startschuss zum Schlusspfiff, vom Sieg zur Niederlage, vom ersten Training bis zum Ende der Karriere – das Publikum erlebt die Sportwelt im Stadtmuseum Aarau neu und entdeckt unvergessliche Momente der Sportfotografie aus dem Ringier Bildarchiv. Oder lernt den inneren Schweinehund besser kennen...

22. August 2026 bis 7. März 2027 im Stadtmuseum Aarau

Liebe Medienschaffende, Save-the-Date: am 22. August eröffnet im Stadtmuseum Aarau die neue Ausstellung «Sport – was uns bewegt». Wir freuen uns, wenn Sie die Ausstellung bereits jetzt in Ihre Planung aufnehmen. Mirjam Brunner, die Kuratorin der Ausstellung, steht für Interview-Anfragen bereits ab jetzt zur Verfügung (mirjam.brunner@aarau.ch). Rundgänge durch die Ausstellung sind voraussichtlich ab Mitte August möglich. Wenn Sie möchten, können Sie uns jetzt schon einen Terminvorschlag, dann führen wir Sie gerne persönlich durch die Ausstellung. Eine ausführliche Medienmitteilung mit weiteren Bildern und Zitaten der Sportler:innen folgt Anfang August.

Beste Grüsse, Meret Radi

SPORT - WAS UNS BEWEGT

22. August 2026 bis 7. März 2027 Stadtmuseum Aarau

Skilangläuferin Nadine Fähndrich, Rollstuhl-Leichtathlet Marcel Hug, Ultracyclist Robin Gemperle, Fussballspielerin Coumba Louisa Sow und viele mehr erzählen von den Hoch- und Tiefpunkten ihrer Karrieren und beleuchten die Themen Podestjagd, Körperkult, Teamgeist und Schaulust aus persönlicher Perspektive. Vom Käsedress zum Ovo-Reel: Kultige Sportobjekte veranschaulichen, wie sich Sportsponsoring verändert hat. Und nicht zuletzt bietet die Ausstellung dem Publikum die Möglichkeit, den eigenen Schweinehund besser kennenzulernen. Vertiefungen zu den einzelnen Schwerpunktthemen finden Sie im Anhang.

Begleitprogramm:

Grosses Sport-Eröffnungsfest:

mit Shows und Aktivitäten von lokalen Sportvereinen am 22. August ab 10 Uhr.

Mit den «Heimspielen» präsentieren sich lokale Sportvereine im Foyer des Museums. Mit Live-Shows und Schnuppertrainings. Mit: Box-Club Aarau, Triathlon Club Aarau, Aargauischer Rennverein x Reitverein Aarau, Aikido-Club Aarau, FC Aarau

Der Kinder-Parcours garantiert unterhaltsame Aktivitäten für die Lach- und Denkmuskeln!

Und für alle Bewegungsfreudigen: Aaroutdoor Group Fitness bringt Pilates, Functional und Family-Training in Kombination mit einem Ausstellungseinblick. Der Talk «Frauen im Sport» vertieft, wie weit der Schutz von Athlet:innen tatsächlich ist und vieles mehr.

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch