Stadtmuseum Aarau

forever happy: Fotofestival bringt starke Bilder ins Stadtmuseum und in den Schlosspark

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Forever happy:

Fotofestival Lenzburg auch in Aarau

auf der Suche nach dem Glück

Mit zwei bildstarken Ausstellungen ist das Fotofestival Lenzburg auf Besuch im Stadtmuseum Aarau: Im Foyer zeigt der mexikanische Magnum-Fotograf Yael Martínez seine Arbeit «Echoes of uncertain silence» über Migration und Trauma, im Schlosspark beleuchtet «Beach epiphany» von Rodrigo Koraicho aus Brasilien mit farbenfrohen Bildern aus Miami Beach die Widersprüche der Sehnsucht nach Glück.

Eröffnung mit Foto-Espresso und Führung am 10. Mai, ab 14:30 Uhr im Stadtmuseum Aarau

(Ausstellung von 9. Mai bis 7. Juni im Stadtmuseum Aarau und Schlosspark, Gratis-Eintritt)

Fotofestival Lenzburg zu Gast im Stadtmuseum Aarau:

zwei Ausstellungen zu «forever happy»

Vom 9. Mai bis 7. Juni 2026 verwandelt das Fotofestival Lenzburg zum siebten Mal die Städte Lenzburg, Aarau und erstmals auch Baden in einen lebendigen Ausstellungsraum für zeitgenössische Fotografie. Unter dem Titel «Forever Happy» widmet sich die diesjährige Ausgabe dem Glück in all seinen Facetten – seinen flüchtigen Momenten, gesellschaftlichen Konstruktionen und Widersprüchen in einer von Konsum und Selbstoptimierung geprägten Welt.

Auch das Stadtmuseum Aarau ist erneut Festivalstandort und zeigt zwei fotografische Positionen, welche der Sehnsucht nach Glück nachgehen und die Widersprüche des Gefühls beleuchten: Was ist Glück – und wo liegen seine Grenzen?

Im Schlosspark nahe dem Stadtmuseum Aarau präsentiert der brasilianische Künstler Rodrigo Koraicho sein Langzeitprojekt «Beach epiphany». Vor der paradoxen Kulisse von Miami Beach untersucht die Serie die Schnittstelle von Identität, Kapitalismus und Umwelt. Zwischen Sonne, Strand und Freizeit werden soziale Ungleichheiten, Klimakrise und Immobilieninteressen sichtbar. «Beach epiphany» ist die erste Freiluft-Fotoausstellung im Schlosspark Aarau, kostenlos und rund um die Uhr zugänglich.

Im Foyer des Stadtmuseums ist «Echoes of uncertain silence» des mexikanischen Magnum-Fotografen Yael Martínez zu sehen. Die Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit Ärzte ohne Grenzen in Mexiko-Stadt und thematisiert die Situation von Migrant:innen, die durch verschärfte Asylregelungen in prekären Verhältnissen festsitzen. Martínez bearbeitet seine Fotografien mit Säuren, Tinten und Acrylfarben und schafft eindringliche Bilder über Erinnerung, Trauma, Überleben und Widerstand.

Eröffnung und Rahmenprogramm

Eröffnung am Sonntag, 10. Mai 2026:

14.30 Uhr: Foto-Espresso (Bilder anschauen, Kaffee trinken und Kuchen essen)

15.00 Uhr: Führung mit beiden Künstlern Yael Martinez und Rodrigo Koraicho durch die Ausstellungen (ca. 1 Stunde, auf Englisch, ohne Anmeldung)

Weitere Veranstaltungen im Stadtmuseum Aarau:

Di, 12. Mai, 12.00–13.15 Uhr: Mittagsmenü und Kurzführung (mit Anmeldung, auf Deutsch)

Do, 21. Mai, 18.00 Uhr: «Cropping Reality» Kuratoren-Führung mit Greg Tiani sowie Talk mit Maëlle L’Homme (Ärzte ohne Grenzen) und Bernhard Vesco (Aargauer Zeitung | Schweiz am Wochenende), auf Englisch, ohne Anmeldung.

Fotofestival Lenzburg im Stadtmuseum Aarau

9. Mai bis 7. Juni 2026 (Eintritt frei, auch ohne Festivalpass)

Stadtmuseum Aarau / Schlosspark Aarau

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch