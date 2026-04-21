Stadtmuseum Aarau

Museumsfest mit Silent-Disco, Familien-Workshops und Führungen in vielen Sprachen!

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Museumsfest mit Silent-Disco, Familien-Workshops und Führungen in vielen Sprachen!

Am 25. und 26. April lädt das Stadtmuseum Aarau zum Museumsfest ein! Ein abwechslungsreiches Programm lädt zum Mitfeiern ein: Kaleidoskop-Basteln, 3D-Sehen-Workshop, Führungen in verschiedenen Sprachen, erste Einblicke in «Dini Gschicht – eusi Stadt» und der Lochkamera-Sonntag. Der Höhepunkt ist, wie jedes Jahr, eine Silent Disco für Jung und Alt auf dem Schlossplatz am Samstagabend. Ganzes Programm: stadtmuseum.ch/museumsfest

(Gratis-Eintritt, 5 Franken für Materialkosten od. Kopfhörermiete):

Liebe Medienschaffende, wir freuen uns, wenn Sie in einen Hinweis auf das Museumsfest 2026 publizieren. Danke und beste Grüsse aus dem Stadtmuseum Aarau, Meret Radi

Kurzversion:

Museumsfest mit Silent-Disco, Familien-Workshops und Führungen in vielen Sprachen!

Am Wochenende vom 25. und 26. April lädt das Stadtmuseum Aarau zum Museumsfest ein. Unter dem Motto «Pixel, Pinhole und neue Perspektiven» erwartet das Publikum ein vielseitiges Programm: Familien-Workshops zu Optik, 3D und Virtual Reality, ein Bastelatelier für Kinder sowie Führungen in verschiedenen Sprachen durch die Ausstellungen. Zudem gibt es erste Einblicke in «Dini Gschicht – eusi Stadt», einem Teilprojekt von «Stadtgeschichte Aarau», bei dem das Museumsteam künftig Geschichten aus der Bevölkerung sammelt. Als Höhepunkt findet am Samstag die legendäre Silent Disco auf dem Schlossplatz statt – ab 17 Uhr für Kinder, danach für alle bis Mitternacht. Der Sonntag steht im Zeichen des Pinhole-Day mit Lochkamera-Workshop und mehr. Programm: stadtmuseum.ch/museumsfest

(Eintritt und Führungen sind gratis, Kopfhörermiete od. Materialkosten: 5 Franken)

längere Version:

Museumsfest mit Silent-Disco, Familien-Workshops und Führungen in vielen Sprachen

Am 25. und 26. April lädt das Stadtmuseum Aarau zum grossen Museumsfest ein. Unter dem Motto «Pixel, Pinhole und neue Perspektiven» erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie: Workshops zu Optik, 3D-Sehen und Virtual Reality mit den Freiwilligen der Sammlung Kern, ein Kaleidoskop-Bastelatelier für Kinder sowie Führungen in vielen Sprachen durch die Dauerausstellung und die aktuelle Wechselausstellung «New Realities – wie Künstliche Intelligenz uns abbildet».

Ausserdem gibt das Museumsteam erste Einblicke in das Projekt «Dini Gschicht – eusi Stadt»: Als Teil von «Stadtgeschichte Aarau» geht das Stadtmuseum Aarau bald raus in die Stadtteile, sammelt persönliche Erinnerungen und Geschichten und schreibt gemeinsam mit der Bevölkerung Stadtgeschichte.

Am Samstag findet die alljährliche Silent Disco statt – zuerst für Kinder, anschliessend für alle Tanzfreudigen bis Mitternacht. Der Sonntag steht ganz im Zeichen des internationalen Pinhole-Days: Familien mit Kindern und alle anderen Interessierten basteln eigene Lochkameras, fangen damit Momente ein und entwickeln die Bilder selber.

Samstag, 25. April 2026

Führungen in verschiedenen Sprachen

14 Uhr: Urdu mit Tabassum Rasheed

14.30 Uhr: Türkisch mit Hürsen Yurtsever

14.30 Uhr: Tigrynia mit Michael Teklezgi

15 Uhr: Dari/Farsi mit Zahra Huseini

15 Uhr: Arabisch mit Bekhal Barzingi

15.30 Uhr: Spanisch mit Norma Bopp-Burgos

16 Uhr: Arabisch mit Jemila Dawud

16.00 Uhr: Kurdisch mit Bekhal Barzingi

14–16 Uhr: Kaleidoskop-Bastel-Atelier für Kinder (ab ca. 4 Jahren)

15–17 Uhr: Von 3D- bis VR-Sehen: Familien-Workshop zu Optik und optischen Täuschungen mit den Freiwilligen der Sammlung Kern (ab ca. 8 Jahren)

17 Uhr: Anstossen und Apéro sowie erste Einblicke in «Dini Gschicht - eusi Stadt»

17–19 Uhr: Kinder-Silent-Disco

bis 24 Uhr: Silent Disco für alle

Sonntag, 26. April 2026 – Pinhole-Day

Ab 11 Uhr: Museum und Museumscafé offen

Für Familien: Kinderspur in der Ausstellung «New Realities»

11.30 Uhr: Führung camera obscura

12.30–16 Uhr: Lochkamera-Workshop

14 Uhr: Führung in der Ausstellung «New Realities»

14–16 UhrSammlung Kern offen (Führung 14.30 Uhr)

16 Uhr: Gruppenbild mit der Fotokünstlerin Jacqueline Weiss

Eintritt und Führungen gratis, Kopfhörermiete od. Materialkosten: 5 Franken

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch