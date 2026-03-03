Stadtmuseum Aarau

verlängert bis 5. Juli: KI-Ausstellung «New Realities – wie Künstliche Intelligenz uns abbildet»

Publikumsmagnet «New Realities» geht in die Verlängerung

Publikumsstarkes Jahr dank KI-Schwerpunkt

29’009 Besuchende fanden 2025 den Weg ins Stadtmuseum Aarau (Vorjahr: 25'700). Das Museumsteam hat gutes Gespür für aktuelle Themen bewiesen und trifft mit dem KI-Schwerpunkt einen Nerv beim Publikum: Gestartet mit der ersten KI-begleiteten Ausstellung schweizweit («geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Held:innen, Vorbilder und Idole»), die auch in der internationalen Museumsszene Resonanz erhielt, fand der Schwerpunkt in «New Realities – wie künstliche Intelligenz uns abbildet» eine passende Anknüpfung.

Die Ausstellung zeigt fotorealistische KI-Bilder aus den letzten drei Jahren und führt damit dem Publikum vor Augen, wie rasant sich Technologie und Ästhetik verändert haben und sich unsere Bildwahrnehmungsgewohnheiten ständig anpassen.

Wie kommt die Ausstellung beim Publikum an? «Das Publikumsinteresse ist noch grösser als angenommen und unsere Besuchenden sind überraschend durchmischt: junge Erwachsene, Schulklassen, Gruppen sowie auch Einzelbesuchende der älteren Generation – von KI-Neulingen bis hin zu versierten Personen», schildert Museumsleiter Marc Griesshammer. «Wir merken, dass die Ausstellung Gesprächsstoff liefert: Nicht selten wird unser Empfangsteam zum Gegenüber für Gespräche über KI-bezogene Sorgen. Auch unsere Veranstaltungen zu Anwendungstipps, über Auswirkungen auf die Berufswelt bis hin zu Zukunftsfragen sind sehr gut besucht.»

Programmübersicht

Mit dem neuen Begleitprogramm bis zu den Sommerferien reagiert das Stadtmuseum Aarau auf dieses Interesse und bietet vielfältige Vertiefungsmöglichkeiten für ein breites Publikum an:

Für Kinder: Booklet mit Spielen, Rätseln und analogen Aktivitäten

(ab 6 Jahren; ab 8. März; selbstständig)

Für Eltern

Online-Elternabend «KI, Likes und digitale Vorbilder»

zu Social Media, Manosphere und Risiken im digitalen Alltag

Mo, 16. März, 20 Uhr

(in Kooperation mit Conscious Influence Hub und Kinderschutz Schweiz)

Für Gruppen

KI-Crashkurs, Führung und Apéro – spielerische und aufschlussreiche Formate für Teamausflüge und Gruppenevents

KI-Austausch für Erwachsene

Diskutieren, ausprobieren und gemeinsames Problemlösen mit KI

21. April, 19. Mai, 16. Juni (in Kooperation mit der Stadtbibliothek Aarau)

Für Kreative

Online-Input «Aus Text wird Bild – kreativ arbeiten mit KI»

mit der Digitalkuratorin Maren Burghard

Di, 21. April, 18 Uhr

KI-Vorträge

«Die Macht der Empfehlungsalgorithmen» – warum YouTube, Spotify & Co. uns Inhalte vorschlagen, die wir mögen

Di, 5. Mai, 18 Uhr

«Ressourcenhunger» – Wie viel kostet eine Anfrage an die KI die Umwelt?

Do, 18. Juni, 18 Uhr

Für alle

Öffentliche Führungen

22. März, 26. April, 28. Juni*, 14 Uhr

*Kuratorinnen-Special

Events für Familien, KI-Neulinge und -Versierte und Kreative

Mit dem neuen Begleitprogramm bis zu den Sommerferien reagiert das Stadtmuseum Aarau auf diese Bedürfnisse: Es bietet bewährte und neue Vertiefungsformate an. Zum Beispiel: KI-Expertenvorträge über die «Macht der Empfehlungsalgorithmen auf YouTube, Spotify & Co. » (5. Mai) sowie über die Auswirkungen von KI auf die Umwelt (18. Juni). Ein KI-Austausch für Erwachsene lädt in Kooperation mit der Stadtbibliothek Aarau zum explorierenden Problemlösen und Diskutieren ein (21. April, 19. Mai und 16. Juni). Weiter gibt die Digitalkuratorin und Prompterin der KI-Bilder in «New Realities» in einem Online-Input Einblick in ihre Arbeitsweise mit KI und teilt praktische Hacks («Aus Text wird Bild», 21. April, 18 Uhr, nur online). Zudem vertieft ein Online-Elternabend mit dem Kinderschutz Schweiz und dem Conscious Influence Hub die Risiken von KI-Fakes auf Social Media (16. März, 20 Uhr).

Für Familien gibt es neu eine Kinderspur mit Rätseln, Spielen und analogen Aktivitäten und im Labor DigiSpace erforschen Gross und Klein die KI-Technologie experimentell (14./15. März und 18./19. April). Als Schlusspunkt folgt im Juni ein Abschlusswochenende am 27./28. Juni, an dem die Kuratorinnen ein letztes Mal durch die Ausstellung führen und im DigiSpace – inspiriert von den Ausstellungsobjekten und Bildern – mit KI experimentiert wird.

Ausstellungsbeschrieb «New Realities – wie KI uns abbildet»

Wie verändert KI unseren Blick auf die Welt? Seit jeher erschafft der Mensch Bilder, die Realität und Fantasie verbinden – von Malerei über Fotografie und Film bis zu digitalen Medien. Seit der Verbreitung von Künstlicher Intelligenz eröffnen sich neue kreative Möglichkeiten: Texte, Bilder und ganze visuelle Erzählungen entstehen per Klick oder Sprachbefehl. Grundlage sind Datenmengen, aus denen KI-Modelle Muster erkennen und neue Inhalte schaffen. Diese sind keine Wirklichkeit, wirken aber erstaunlich real.

Was entsteht durch Menschen, was durch Algorithmen – und wie prägt das unsere Realität? In der Ausstellung «New Realities – wie KI uns abbildet» im Stadtmuseum Aarau hat das Publikum Gelegenheit, sich mit KI-Assistenzen über die rasant voranschreitenden KI-Entwicklungen zu unterhalten. Zwischen Faszination und Skepsis: Bereichernde, kurzweilige Gespräche mit Fakten über künstliche und natürliche Intelligenzen sowie Aha-Momenten zu eigenen bewussten oder unbewussten KI-Erfahrungen – mit einer Prise Humor – sind garantiert.

Über New Realities

Die Ausstellung wurde als Serie von der Museumsstiftung Post- und Telekommunikation Deutschland in Kooperation mit dem Museum für Kommunikation Frankfurt entwickelt. Gezeigt werden generierte KI-Bilder der Digitalkuratorin Maren Burghard, die in den Museen für Kommunikation Nürnberg, Berlin und Frankfurt zwischen 2023 und 2025 erstmals ausgestellt wurden.

Verlängert bis 5. Juli im Stadtmuseum Aarau

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch